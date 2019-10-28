Владимира Путина попросили разобраться в ситуации с цинковым заводом в Нижнем Тагиле

Экс-доцент НТИ УрФУ Владислав Воронин обратился в приёмную президента России с просьбой разобраться в сложившейся ситуации вокруг предприятия по переработке цинка ООО «ГСД-Р», которое находится на территории бывшего огнеупорного завода. В середине октября Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила подала иск в Тагилстроевский районный суд на компанию ООО «ГСД-Р», поскольку, по данным ведомства, предприятие ведёт свою работу без соответствующего разрешения.

«В ходе проверки установлено, что ООО “ГСД-Р” осуществляет деятельность по получению металлоконцентрата из пыли электросталеплавильных печей по технологии вальцевания. В ходе производственной деятельности предприятие оказывает негативное воздействие на атмосферный воздух, эксплуатируя при этом 23 различных источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. При этом в нарушение требований закона у ООО “ГСД-Р” отсутствует разрешение на выброс вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух, объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, не поставлены на государственный учёт, не утверждены нормативы предельно-допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Кроме того, в ходе проверки установлено, что размер ориентировочной санитарно-защитной зоны для предприятия ООО “ГСД-Р” (производство 1-го класса опасности) составляет 1000 м. В это же время расстояние до ближайших нормируемых объектов жилой зоны составляет от 300 до 500 м. Кроме того, в санитарно-защитную зону предприятия попадает ряд учебных заведений и дошкольных организаций, что является недопустимым. В нарушение требований закона проект санитарно-защитной зоны предприятием не разработан и не утверждён», — говорится в пресс-релизе ведомства.

По словам Воронина, в ответе на запрос, который он делал в областное Министерство природных ресурсов и экологии, говорится, что «работы по извлечению цинка организацией не осуществлялись». 1 октября 2019 года 17-й арбитражный апелляционный суд поддержал решение Свердловского арбитражного суда по иску Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и оштрафовал ООО «ГСД-Р» на 500 тысяч рублей за незаконные работы по капитальному строительству, ремонту и реконструкции.

«Горожане прекрасно представляют прелести содружества с металлургическими, горнодобывающими и химическими промышленными объектами, а тут узнаём, что в санитарно-защитной зоне у нас открывается ещё одно металлургическое производство», — пишет Воронин.

Как рассказал АН «Между строк» генеральный директор ООО «ГСД-Р» Евгений Суслин, в настоящее время компания готовится к судебному разбирательству. Представитель компании считает, что на его организацию оказывается излишнее давление со стороны надзорных органов. Также в компании уверяют, что на предприятии велись только пусконаладочные работы и не более.

«Что касается санитарно-защитной зоны (СЗЗ), то природоохранную прокуратуру почему-то раньше не смущал тот факт, что на этом месте спокойно работал огнеупорный завод. Наша технология является “зелёной”, и мне кажется, что ведомство как раз должно поддерживать такое производство. Да, пока проект не получил одобрения в Роспотребнадзоре, но мы над этим работаем. В планах сократить СЗЗ до 300 метров», — пояснил Суслин.

Согласно документам, имеющимся в распоряжении редакции АН «Между строк», договор аренды земельного участка площадью 80 тысяч кв. м между «ГСД-Р» и администрацией Нижнего Тагила был подписан Сергеем Носовым в начале января 2018 года и рассчитан на 50 лет. Стоимость проекта оценивается в 500 млн рублей.