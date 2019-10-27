Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила потребовала остановить незаконную работу цинкового завода

Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила подала иск в Тагилстроевский районный суд на компанию ООО «ГСД-Р», которая занимается добычей вельц-оксида цинка из отходов металлургического производства. По данным ведомства, предприятие ведёт свою работу без соответствующего разрешения.

Напомним, компания ООО «ГСД-Р» работает в Нижнем Тагиле с 2018 года на территории бывшего завода огнеупорного завода. Одним из учредителей производства является швейцарская фирма Global Steel Dust Ltd.

Весной и летом этого года природоохранная прокуратура провела проверку компани, по результатам которой вынесла предупреждение, что запуск производства нельзя начинать до получения всех разрешительных документов. При этом руководство компании уверило, что пока ведутся лишь пусконаладочные работы. Однако, по информации налоговых органов, предприятие уже начало запуск продукции.

«Здесь важен момент, что на расстоянии примерно 300-500 метров от данной производственной площадки размещаются жилые постройки, коллективные сады и социальные объекты. По действующему санитарно-эпидемиологическому законодательству, с учётом используемых на предприятии веществ, размер санитарно-защитной зоны не может быть менее одного километра. Таким образом до установления защитной зоны предприятие не сможет работать законно», — рассказал ТРК «Телекон» старший природоохранный прокурор Дмитрий Исаков.

Ранее Роспотребнадзор отказал согласовать предприятию санитарную зону меньше, чем положено по закону.

По мнению эколога Андря Волегова, производственные процессы ООО «ГСД-Р» существенно добавят в атмосферу города количество загрязняющих веществ. Суммарный валовый выброс предприятия составит примерно 45,6 тонн в год. В первую очередь речь идёт о диоксиде серы и оксиде углерода. Также в атмосферу может происходить выброс свинца, оксида азота, мышьяка, хлора, метана, формальдегида и других вредных химических веществ.

В связи с этим прокуратура обратилась в администрацию города с предложением расторгнуть с ООО «ГСД-Р» договор аренды, заключённый на 49 лет. Поскольку в документе прописано, что арендатор не должен нарушать экологическую обстановку в городе.