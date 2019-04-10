Справедливороссы Нижнего Тагила попросили главу города рассказать жителям правду о строящемся цинковом заводе

Тагильские справедливороссы попросили главу города Владислава Пинаева рассказать жителям правду о вреде строящегося цинкового завода. В марте стало известно, что российский филиал американо-швейцарской компании Global Steel Dust ООО «ГСД-Р» планирует запустить в Нижнем Тагиле производство по добыче вельц-оксида цинка (ВОЦ) из отходов металлургического производства. Производство должно разместиться на территории огнеупорного завода (улица Попова, 1). В компании утверждают, что благодаря новым технологиям оно будет практически безвредным для людей и природы.

«У нас было собрание местного отделения “Справедливой России” в Ленинском районе Нижнего Тагила. В нём участвовали два представителя регионального управления партии. И вот на этом собрании был рассмотрен вопрос строительства цинкового завода. Я предложил направить в администрацию города резолюцию, меня поддержали. Товарищи на собрании предлагали чуть ли не митинговать. Но, я считаю, сейчас главное — проинформировать жителей о влиянии производства оксида цинка на окружающую среду и здоровье тагильчан. Хочется получить объективные данные», — рассказал АН «Между строк» глава совета местного отделения «СР» и председатель думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям Леонид Мартюшёв.

Руководство «ГСД-Р» надеется, что завод будет запущен ко Дню металлурга, а на проектную мощность он выйдет к концу года. Согласно документам, имеющимся в распоряжении редакции АН «Между строк», договор аренды земельного участка площадью 80 тыс. кв. м между «ГСД-Р» и администрацией Нижнего Тагила был подписан в начале января 2018 года и рассчитан на 50 лет. Стоимость проекта оценивается в 500 млн рублей. Планируется, что на новом заводе будут работать около 100 человек, большая часть из которых уже набрана. Почти все они из Нижнего Тагила.