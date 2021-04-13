В Нижнем Тагиле приставы и полиция ищут трёхлетнюю девочку, которую похитил отец

Служба судебных приставов Свердловской области объявила в розыск трёхлетнюю Полину Б., в похищении которой подозревают её отца, со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет E1.ru.

По словам приставов, отец девочки развёлся с женой и не захотел отдавать ребёнка. Вероятно, сейчас они могут находиться в Нижнем Тагиле, где проживает мужчина.

«Супруги развелись, и по решению суда ребёнок должен был находиться с матерью. Отец в нарушение судебного решения увез ребёнка с собой. Сам он проживает в Нижнем Тагиле. Отец скрывает ребёнка, меняет своё местонахождение, может переехать и в другой город. В связи с этим ребёнок объявлен в розыск», — рассказали в службе судебных приставов.

Как ранее рассказывала АН «Между строк» мама девочки, её дочь может находиться с бывшей свекровью. Ранее судебные приставы устраивали трёхдневную осаду дома бабушки девочки, однако в квартиру им попасть не удалось.

«Свекровь приняла все меры к предположительному бегству. До этого Полину прятали по разным адресам и не выпускали гулять около трёх месяцев», — писала девушка в социальных сетях.

Напомним, родители ребёнка, оба беженцы с Украины, развелись, а мирно договориться о совместном воспитании дочери не смогли. Когда Полине было чуть больше года, отец вместе со своей сожительницей силой отнял её у матери. 4 февраля 2020 года Свердловский областной суд вынес окончательное решение о том, что ребёнок должен воспитываться матерью, однако бывший супруг категорически отказывается выполнять это решение.

Мужчина рассказал свою версию событий изданию «КП-Урал». По его словам, причиной развода стала тёща, приехавшая из Украины: женщина якобы настраивала дочь против него, «заставляла прятать еду и не стирать его одежду». Бывшую жену он характеризует как «очень вспыльчивую и эмоциональную девушку». Помимо этого, Георгий с его сожительницей публично обвиняли судебных приставов в попытке похищения ребёнка Анны — по их версии, сотрудники ФССП перепутали детей.

Экс-супруги становились героями шоу Первого канала «Мужское/женское». Ведущие Александр Гордон и Юлия Барановская возмутились, что мужчина игнорирует законы Российской Федерации, и попросили губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева лично разобраться в этой истории.

Сейчас в отношении мамы девочки возбуждено уголовное дело за то, что она якобы жестоко избила новую сожительницу Георгия при попытке увидеться с дочерью. Сама женщина утверждает, что история с избиением является выдумкой оппонентки.

Если вы знаете, где сейчас находится Полина, просьба сообщить информацию по телефонам Тагилстроевского райотдела судебных приставов: 8 (3435) 32-47-70, отдела организации розыска должников: 8 (343) 362-28-18, 362-28-17 или в дежурную часть ГУФССП России по Свердловской области: 8 (343) 350-58-60.