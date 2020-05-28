«Ты для неё — чужая тётка». В Нижнем Тагиле на молодую мать завели уголовное дело из-за попыток вернуть себе двухлетнюю дочь, которую силой забрали бывший муж и его сожительница

В Нижнем Тагиле двухлетняя девочка стала заложницей семейной драмы: родители ребёнка, оба беженцы из Украины, развелись, а мирно договориться о том, чтобы совместно воспитывать дочь, не смогли. Когда Полине было чуть больше года, отец силой отнял её у матери. С тех пор девочка видела свою маму всего три раза, а «главное слово в каждой судьбе» её учат говорить в отношении посторонней женщины. Родную маму девочки публично называют «чужой тёткой». Сейчас в отношении мамы девочки возбуждено уголовное дело за то, что она якобы жестоко избила сожительницу своего бывшего супруга при попытке забрать ребёнка, при этом девушка утверждает, что история с избиением является выдумкой оппонентки, которая развернула против неё информационную войну в социальных сетях.

В юридических кругах существует термин «семейный киднеппинг». Так называется ситуация, когда один из родителей похищает своего ребёнка и не даёт другому с ним общаться. Нередки случаи, когда детей забирают силовыми методами. Так, например, Полину забрали с детской площадки ровно год назад, 28 мая 2019 года. Эта была уже вторая попытка бывшего мужа и его сожительницы отнять девочку у мамы. В этот раз успешная.

«28 мая я гуляла со своей дочкой на детской площадке возле дома. Внезапно из-за кустов появился Георгий. Я схватила дочку и побежала. Но дорогу перекрыл чёрный Renault, за рулём была Аня Завьялова, новая избранница. Она вцепилась в меня и держала, пока Георгий заталкивал Полину в машину. Поля так жутко кричала, когда её от меня забирали», — рассказала АН «Между строк» мама девочки Анастасия Разумова. Она добавила, что в момент похищения её дочь находилась на грудном вскармливании, поэтому после нападения девушке пришлось не только лечить побои, но и справляться с возникшим из-за резкого завершения кормления маститом.

Анастасия познакомилась с Георгием Биртвелишвили, когда ей было 16 лет. Вскоре мужчина вместе с семьёй и Настей переехал из Украины в Россию. По программе переселения беженцев в 2014 году они попали в Нижний Тагил. Здесь им всем помогли устроиться на «Уралхимпласт». Георгий довольно быстро поднялся по карьерной лестнице до должности начальника участка, семья взяла квартиру в ипотеку, а вскоре родилась Полина. В 2018 году отношения дали трещину. Муж стал всё чаще пропадать из дома, был агрессивен, Анастасии несколько раз приходилось обращаться в полицию с заявлениями о побоях. Правда, потом супруг раскаивался, дарил цветы и подарки и заявления она отзывала. Однако вскоре Настю ждал новый удар — у её мужа появилась любовница. Анна была на несколько лет старше и работала экономистом на том же предприятии.

«Об Анне узнала, когда позвонили люди с его работы в декабре 2018 года и сказали о том, что Георгий с Анной живут вместе, а на новогоднем корпоративе они уже в открытую не скрывали своих отношений, но я тогда не поверила», — рассказала Анастасия.

Когда Полине исполнился год, супруг подал на развод — для Анастасии это стало последним ударом. Она забрала дочь и уехала к своему дяде в город Губкин Белгородской области. А после того, как она решила подать на алименты, бывший супруг приехал со своей сожительницей за ребёнком.

«Я писала заявления в полицию до похищения, что бывшая свекровь угрожала тем, что, если я подам на алименты, дочку заберут, а меня положат в психбольницу. Георгий часто морально и физически издевался надо мной. Он говорил, что я нищая и никуда от него не денусь. Я пыталась сохранить семью, ведь понимала, что бывают кризисы. Хотя Георгий мог не приходить неделю, говорил, что у него либо ЧП на заводе, либо командировки. Всё время с дочкой находилась я, а на время сессии иногда из Украины приезжала моя мама, так как Георгий открыто говорил: твой ребёнок — твои проблемы. После развода я решила уехать к родственникам, поскольку в Нижнем Тагиле близких людей у меня не было», — пояснила Анастасия Разумова.

По статистике ежегодно в России бывшие супруги похищают тысячи детей. Решить вопрос в правовом поле крайне сложно: постановления судов не выполняются, а родители не готовы добровольно отказаться от своих малышей. И не всегда в этих ситуациях речь идёт о любви, часто похищение ребёнка — способ пробить дыру в сердце ненавистного «бывшего».

«Это очень драматичная история, в первую очередь — для ребёнка. А в данном случае девочка теряет и свою маму, и фактически и своего отца, так как отец, который не уважает мать своего ребёнка, перестаёт быть для ребёнка надёжной защитой. Такой ребёнок получает сильную и глубокую душевную рану, которая начинает влиять на то, как ребёнок растёт и развивается. Последствия такой травмы обязательно скажутся на том, как девочка будет строить свои отношения с самой собой, с окружающими людьми и миром в целом. И здесь возможны самые разные травматические последствия — от заниженной самооценки, эмоциональной нестабильности и неуверенности в себе до серьёзных психологических проблем», — прокомментировал ситуацию руководитель Центра семейной терапии Нижнего Тагила Дмитрий Винокуров.

Согласно статье 61 Семейного кодекса, родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей. Поэтому во время судебных заседаний, призванных определить место проживания ребёнка, должны учитываться многие факторы: возраст, степень привязанности к каждому из родителей и другим членам семьи, личные качества родителей, отношения между каждым из родителей и ребёнком, условия для воспитания и развития. Также на таких заседаниях обязательно должны присутствовать представители органов опеки и попечительства.

После того как Георгий увёз Полину, начались бесконечные судебные тяжбы. Сначала матери в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила удалось доказать своё право воспитывать дочь. При этом отец девочки ранее рассказывал, что первый судебный процесс он выиграл. После всех апелляций Георгия 4 февраля 2020 года Свердловский областной суд вынес окончательное решение в пользу матери. Сейчас дело находится на стадии исполнительного производства, а девочку объявили в розыск судебные приставы.

«В рамках исполнения судебного решения заведено дело по розыску ребёнка, устанавливается его местонахождение. До момента установления местонахождения несовершеннолетнего будет предприниматься весь комплекс розыскных и исполнительных действий. За неисполнение решения суда в отношении должника предусмотрено административное наказание», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ФССП.

По словам адвоката Игоря Устинова, в данном случае существует простой механизм передачи ребёнка матери. Правозащитник предположил, что то, что решение суда до сих пор не исполнено, может объясняться лишь «низкой профессиональной подготовкой судебных приставов-исполнителей и просто ленью», также адвокат не исключил возможную «коррупционную составляющую». По его мнению, такое бездействие должно стать предметом пристального изучения вышестоящих руководителей.

«Алгоритм действий государевых людей должен быть довольно простой. Необходимо прежде всего учесть следующее: установлено, что малолетняя девочка похищена её отцом. Однако никто (в том числе и официальные лица из числа правоохранителей) не знает, в какой обстановке и с кем она проживает в настоящее время (в квартире, на даче, в подвале и т. д.), кто о ней заботится, кто и чем кормит. Поэтому судебный пристав-исполнитель, ответственный за исполнение решения суда, должен не только объявить ребёнка в розыск, но и уведомить о том, что конкретный малолетний ребёнок может находиться в обстановке, угрожающей её жизни и здоровью, такие организации, как районная прокуратура, районный отдел полиции (отдел ПДН), орган опеки и попечительства городской администрации. После того как представители этих организаций, используя свои специфические полномочия, которыми они наделены в силу закона, установят местонахождение малолетнего ребёнка, судебные приставы обязаны исполнить решение суда и, изъяв девочку, передать её матери», — пояснил Устинов.

Как рассказывает Георгий в своих прямых эфирах в Instagram, добровольно Полину он возвращать не намерен. По его словам, для дочери родная мать на сегодняшний день является просто «чужой тёткой».

При этом, согласно материалам судебного заседания, в октябре 2019 года в частном детском саду «Гений» прошла встреча Анастасии с дочкой. Специалисты органов опеки и попечительства Нижнего Тагила тогда констатировали, что Полина узнала маму и потянулась к ней.

«Девочка сначала вглядывалась в маму, потом её узнала, пошла к ней, заплакала, когда её стали забирать от мамы. Девочка должна была идти в группу, но не хотела, при этом в садике даже не разрешили матери помочь ребёнку раздеться», — говорится в материалах суда.

Сейчас в отношении Анастасии Разумовой возбуждено уголовное дело. Сожительница Георгия Анна обвиняет девушку в нанесении побоев и серьёзных увечий во время её визита домой к бывшему мужу, который проходил под наблюдением сотрудницы ПДН. В частности, Анна утверждает, что соперница сломала ей ключицу. Анастасия не отрицает факт конфликта, однако, по её словам, она лишь случайно поцарапала женщину, когда та начала препятствовать возможности увидеться с дочерью.

За медицинской помощью Анна обратилась спустя несколько суток после якобы полученной травмы, а сразу после произошедшего конфликта выложила в сеть видеозапись такого содержания:

Женщина очень активно рассказывает о конфликте своего возлюбленного с бывшей женой в своём Instagram. Также Анна грозит экс-сопернице тюремным сроком, после которого та «больше никогда не увидит дочь». Она уверяет, что уголовное дело — это «лишь начало её расплаты».

«Лучше бы ты приняла мои предложения решить всё миром, не захотела — теперь получай МОЮ войну, и ох как тебе будет сложно в ней», — пишет она.

В своих прямых эфирах в Instagram отец девочки утверждает, что проиграл все судебные процессы из-за предвзятости судей и органов опеки, а также из-за личного вмешательства в процесс депутата Госдумы от Нижнего Тагила Алексея Балыбердина.

Как рассказал журналисту АН «Между строк» народный избранник, после того как к нему обратились родители девочки, он помог лишь тем, что подключил к участию в судебном процессе аппарат уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ, чтобы компетентно разобраться во всех нюансах семейного конфликта.

«Выслушав обе стороны и поняв, что у каждого из супругов своя правда, я принял решение действовать исключительно в интересах маленькой девочки», — пояснил Балыбердин.

Анастасия не теряет надежды снова быть вместе со своей дочерью, но при этом понимает, что единственный шанс на их совместное будущее — суметь решить конфликт в правовом поле. Также она обратилась за помощью к адвокату, чтобы доказать, что уголовное дело против неё основывается на ложных показаниях. Георгий и Анна ведут информвойну в соцсетях и прессе. В частности, мужчина рассказал свою версию событий изданию «КП-Урал». По его словам, причиной развода стала тёща, приехавшая из Украины. Женщина якобы настраивала дочь против него: заставляла прятать еду и не стирать его одежду. Бывшую жену он характеризует как «очень вспыльчивую и эмоциональную девушку». Помимо этого, Георгий с его сожительницей публично обвиняют судебных приставов в попытке похищения ребёнка Анны. По их версии, сотрудники ФССП перепутали детей.

Как рассказал источник АН «Между строк» в силовых структурах региона, судебные приставы действительно вели слежку за автомобилем, зарегистрированым на Георгия Биртвелишвили в рамках поисковой операции. О том, что в автомобиле в этот момент находятся посторонние люди, приставы не знали.

Сейчас все участники конфликта заявляют, что намерены идти до конца. Главное, о чём не должны забывать родители, считает психолог, — что эта война может обернуться большой трагедией для девочки, которая вырастет и не сможет забыть всё.