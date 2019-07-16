В Нижнем Тагиле молодая мама судится с бывшим мужем за право опеки над полуторагодовалой дочкой

22-летняя жительница Нижнего Тагила Анастасия Биртвелишвили (Разумова) пытается через суд отстоять права на свою дочь. 28 мая 2019 года её бывший супруг Георгий силой отобрал их общего полуторагодовалого ребёнка и с тех пор удерживает девочку у себя. Как сообщает портал E1.ru, супруги Биртвелишвили приехали в Нижний Тагил в 2014 году с Украины. Глава семьи устроился на «Уралхимпласт», молодые люди взяли квартиру в ипотеку, а в 2018 году у них родилась дочь Виктория (имя изменено. — Прим. ред.). В 2019 году их брак распался. По словам девушки, у Георгия появилась новая любовь. После этого Анастасия собрала вещи, забрала маленькую дочь и отправилась жить к своим родственникам в город Губкин Белгородской области, но отец Вики решил вернуть ребёнка.

«28 мая я гуляла со своей дочкой на детской площадке возле дома, — говорит Анастасия. — Внезапно из-за кустов появился Георгий, мой бывший супруг. С другой стороны подъехал и перекрыл дорогу чёрный Renault. За рулём была Аня, избранница моего бывшего мужа. Потом я узнала, что соседи три дня назад уже видели в нашем дворе машину с номерами Свердловского региона. Оказывается, они следили за нами три дня и ждали удобного момента, чтобы похитить ребёнка. Есть свидетели. У меня силой вырвали ребёнка, при этом меня избили. Я считаю, что отец осуществил психическое насилие над ребёнком и его матерью, совершив умышленное преступление против жизни и здоровья ребёнка и другого родителя».

Девушка написала заявление в полицию о похищении, но в правоохранительных органах отказались возбуждать уголовное дело, поскольку отец ребёнка имеет такие же права на дочь. У Георгия своя версия произошедшего. По его словам, Анастасия не справлялась с родительскими обязанностями, поэтому ему пришлось пойти на такой отчаянный шаг.

«Родственники Насти мне рассказали, что она всё время нервная, на дочь орёт, она плохо ест, плохо спит, — говорит Георгий. — Это правда, есть доказательства, и суд их учитывает. Родственники, к которым она уехала, никогда никакого участия не принимали в жизни моей дочери. Живут они там в малосемейном общежитии. Когда я приехал к этим родственникам и познакомился, кстати, они тоже заняли мою позицию. Они мне сказали, что Настя хочет вывезти ребёнка за пределы РФ, по закону сейчас согласие второго родителя не обязательно. То есть она хотела, чтобы я ей платил алименты, которые я ей уже плачу, кстати, хотя ребёнок у меня находится, а сама собиралась уехать домой, на Украину».

Дзержинский райсуд Нижнего Тагила встал на сторону Георгия и оставил ребёнка с отцом. В решении суда говорится, что, по мнению органов опеки и попечительства, здесь для девочки созданы все необходимые условия для проживания.

«В настоящее время ребёнок посещает детский сад, находится в стадии привыкания, в связи с чем передача её матери нецелесообразна. Отец ребёнка имеет достойную заработную плату, тогда как мать девочки получает лишь пособие 5000 рублей», — говорится в решении.

Девушка намерена обжаловать данное решение в Свердловском областном суде.