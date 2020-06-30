Ведущий Первого канала Александр Гордон попросил губернатора Евгения Куйвашева лично разобраться в истории мужчины из Нижнего Тагила, который скрывает дочь от бывшей супруги

В эфире Первого канала 30 июня вышел выпуск шоу «Мужское/женское» под названием «Детектив по-тагильски», в котором приняли участие бывшие супруги из Нижнего Тагила Анастасия Разумова и Георгий Биртвелишвили. Напомним, несмотря на решение суда, мужчина на протяжении года скрывает от матери их совместную двухгодовалую дочь. В конце программы ведущий Александр Гордон публично обратился к Следственному комитету, полиции города и лично к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой разобраться, почему мужчина продолжительное время отказывается исполнять законное требование органа власти.

«Когда человек нагло, абсолютно беспардонно плюёт на решение суда — это ненормально. Это значит, что мы никуда не двинемся, если решения российских судов не будут исполняться. Неважно каких — гражданских, уголовных, мировых. Суд на то и суд, что он решил, а вы исполнили», — заявил Гордон.

Во время эфира оба супруга рассказали свои версии того, что привело к сложившейся ситуации. На съёмках программы также присутствовала сожительница Георгия — Анна Завьялова, которая помогла мужчине похитить дочь у родной мамы. Сейчас по заявлению женщины Анастасия Разумова стала подозреваемой в уголовном деле, возбуждённом по факту избиения Завьяловой. Анна утверждает, что 26 марта 2020 года Анастасия, пытаясь прорваться к дочери, сломала ей ключицу и нанесла черепно-мозговую травму. Однако эксперт программы Олег Барышев заявил, что проверка на полиграфе, которую требовали Георгий и Анна, показала, что Разумова не наносила женщине указанных увечий. Он добавил, что для того, чтобы разобраться в ситуации, необходимо, чтобы полиграф прошли все участники конфликта.

Также на несостыковки в уголовном деле обратил внимание Александр Гордон: его смутило, что в документах, предоставленных Завьяловой, говорится, что она сняла побои через 13 дней после предполагаемого избиения — 8 апреля. А ведущая Юлия Барановская возмутилась, что Анна, будучи сама матерью, удерживает чужого ребёнка. В итоге женщина сбежала со съёмок, пригрозив ведущим, что «это будет последняя их передача».

Сейчас, как утверждает Георгий, ребёнок находится в Геленджике вместе с его матерью. Назвать точный адрес мужчина отказался. Также он заявил, что и дальше не намерен исполнять решение суда, поскольку у его дочери уже есть новая мама, а про родную мать он пообещал рассказать девочке, когда она вырастет.

Напомним, родители ребёнка, оба беженцы из Украины, развелись, а мирно договориться о том, чтобы совместно воспитывать дочь, не смогли. Когда Полине было чуть больше года, отец вместе со своей сожительницей силой отнял её у матери. После долгих разбирательств 4 февраля 2020 года Свердловский областной суд вынес окончательное решение о том, что ребёнок должен воспитываться матерью, однако бывший супруг категорически отказывается выполнять решение органа власти. А судебные приставы, пытаясь привести решение в исполнение, в середине июня четыре дня держали в осаде дом, в котором, предположительно, находится девочка, однако передать ребёнка матери у них так и не получилось.