В Нижнем Тагиле спецназ ФССП три дня держит в осаде дом, чтобы забрать двухлетнюю девочку у отца и вернуть её матери

В Нижнем Тагиле судебные приставы в шлемах и бронежилетах штурмуют подъезд дома, где, предположительно, находится двухлетняя Полина, которую год назад её отец вместе с сожительницей силой забрал у родной мамы. По словам отца девочки Георгия Биртвелишвили, оцепление дома его матери Натальи продолжается на протяжении трёх дней.

При этом мужчина заявляет, что ребёнок действительно находится под присмотром его родителей, но они уехали за город.

«Такой цирк устроили, всех жильцов напугали. Я им с самого начала сказал, что в квартире мамы и дочки нет, но как со стеной разговариваю. Стоят себе, и всё тут. Мне, конечно же, без разницы, но Полиночку я им не отдам! Пусть и дальше выписывают мне штрафы за неисполнение решения суда, мне не сложно оплачивать», — рассказал Биртвелишвили «КП — Екатеринбург».

В пресс-службе регионального управления ФССП изданию пояснили, что приставы действуют в рамках законодательства РФ — у них есть предписание суда вернуть ребёнка матери.

«Приставы работают на основе вступившего в силу решения суда. Ребёнок находится в розыске и должен быть передан официальному представителю», — пояснили в ведомстве.

По словам мамы девочки Анастасии Разумовой, бывший супруг, несмотря на решение суда, что дочь должна жить с ней, отказывается называть адрес, по которому проживает девочка. Сейчас она уверена, что дочь находится в квартире бывшей свекрови.

«Я видела в окно свою Полину накануне в этой квартире. Отец не занимается воспитанием, уходом и заботой за дочерью, все заботы о нашей дочери он возложил на свою мать. Отвечать судебным приставам и мне, где находится ребёнок, отказывается. Я ищу Полину и верю, что мы скоро будем вместе», — рассказала женщина АН «Между строк».

Напомним, родители ребёнка, оба беженцы из Украины, развелись, а мирно договориться о том, чтобы совместно воспитывать дочь, не смогли. Когда Полине было чуть больше года, отец вместе со своей сожительницей силой отнял её у матери. После долгих разбирательств 4 февраля 2020 года Свердловский областной суд вынес окончательное решение о том, что ребёнок должен воспитываться матерью, однако бывший супруг категорически отказывается выполнять решение органа власти.

Сейчас в отношении Анастасии Разумовой возбуждено уголовное дело за то, что она якобы жестоко избила новую сожительницу Георгия при попытке забрать ребёнка, она находится под подпиской о невыезде. При этом сама женщина утверждает, что история с избиением является выдумкой оппонентки.