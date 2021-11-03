​​​​​​​В Нижнем Тагиле полиция и чиновники выявляют нарушителей антиковидных мер в ТЦ

В Нижнем Тагиле в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября проводятся мероприятия по проверке соблюдения антиковидных мер. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Сегодня сотрудники полиции совместно с представителями администрации посетили ТЦ «КИТ». В торговый центр сейчас можно попасть только предъявив QR-код на входе. В здание можно пройти только через один вход со стороны Октябрьского проспекта. Сегодня правоохранители обошлись без составления протоколов и ограничились профилактическими беседами с нарушителями.

Напомним, накануне власти Свердловской области пригрозили локдауном, если бизнес будет нарушать режим QR-кодов. Кроме того, в ближайшее время планируется запретить посещать торговые центры несовершеннолетним без сопровождения родителей. Также всем предприятиям рекомендовано перевести непривитых сотрудников на удалёнку.