​​​​​​​В Нижнем Тагиле полиция и чиновники выявляют нарушителей антиковидных мер в ТЦ

В Нижнем Тагиле в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября проводятся мероприятия по проверке соблюдения антиковидных мер. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».
Сегодня сотрудники полиции совместно с представителями администрации посетили ТЦ «КИТ». В торговый центр сейчас можно попасть только предъявив QR-код на входе. В здание можно пройти только через один вход со стороны Октябрьского проспекта. Сегодня правоохранители обошлись без составления протоколов и ограничились профилактическими беседами с нарушителями.
Напомним, накануне власти Свердловской области пригрозили локдауном, если бизнес будет нарушать режим QR-кодов. Кроме того, в ближайшее время планируется запретить посещать торговые центры несовершеннолетним без сопровождения родителей. Также всем предприятиям рекомендовано перевести непривитых сотрудников на удалёнку.
- Ранее мы составляли подробную инструкцию о том, как в Нижнем Тагиле работают QR-коды и можно ли воспользоваться чужим кодом, чтобы обмануть систему.
- Свердловский областной оперштаб прокомментировал конфликтные ситуации в торговых центрах после введения QR-кодов. Жители Нижнего Тагила без кода о вакцинации жалуются, что их не пропускают в продуктовые магазины, которые находятся на территории ТЦ.
- Как прошёл первый день масштабного введения QR-кодов в Нижнем Тагиле