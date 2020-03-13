 В Нижнем Тагиле отменили «Вагонскую снежинку»

В Нижнем Тагиле отменили 45-й традиционный лыжный поход «Вагонская снежинка» из-за погодных условий. Поход должен был пройти 15 марта на лыжной базе «Уралвагонзавода», сообщает пресс-служба администрации города. Участники акции должны были на лыжах преодолеть 8 километров.

Напомним, ранее был отменён этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина «Синяя птица». Причиной стало распространение коронавируса. Соревнования должны были пройти 14 и 15 марта на горе Долгой. Кроме того, из-за угрозы вируса COVID-19 в администрации Нижнего Тагила руководителей управлений и отделов попросили сразу направлять сотрудников с признаками ОРВИ (например, температурой и кашлем) в поликлиники для обследования, дабы избежать распространения коронавируса. По этой же причине на УВЗ ввели особый режим, теперь у всех работников будут измерять температуру тела.

В Свердловской области с 11 марта запрещено проведение мероприятий с участием более пяти тысяч человек. Такое решение приняла областная координационная комиссия по профилактике социально значимых заболеваний и санитарно-эпидемиологическому благополучию под руководством губернатора Евгения Куйвашева.

11 марта ВОЗ признала ситуацию с распространением коронавируса в мире пандемией. В тот же день оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России порекомендовал чиновникам отменить заграничные командировки, за исключением неотложных поездок, а публичные мероприятия в России проводить в видеоформате или без зрителей.