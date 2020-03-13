Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле отменили из-за коронавируса

Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин «Турне двух трамплинов "Синяя птица"» отменили из-за коронавируса. Соревнования были запланированы на 14 и 15 марта в Нижнем Тагиле на горе Долгой и с 20 по 22 марта в городе Чайковском в Пермском крае. Заявки на участие подали около 60 спортсменов из 16 стран, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Последние события, связанные с коронавирусом, развиваются стремительно. Международная федерация лыжного спорта уже отменила ряд соревнований. Естественно, это связано с риском заражения спортсменов и представителей команд. В связи с этим есть указание от национальных федераций своим командам вернуться домой. Вместе с тем отмечу, что и Нижний Тагил, и Чайковский были полностью готовы принять "Синюю птицу"», — говорит президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

11 и 12 марта на комплексе трамплинов «Аист» соревнования мастеров двоеборья прошли без зрителей. Программа включала в себя прыжки на лыжах с 90-метрового трамплина и лыжную гонку — 5 км у женщин и 10 км у мужчин. В Нижний Тагил приехали около 60 спортсменов из девяти сборных. Ранее оргкомитетом тагильского этапа Кубка мира было принято решение, что турнир «Синяя птица» также пройдёт без зрителей, а болельщикам вернут деньги за купленные билеты.