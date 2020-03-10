Финал Континентального кубка по лыжному двоеборью на Долгой пройдёт без зрителей из-за коронавируса

Финал Континентального кубка по лыжному двоеборью и этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин пройдут без зрителей. Международные соревнования состоятся на этой неделе на горе Долгой в Нижнем Тагиле.

Запрет в отношении зрителей — вынужденная мера, которая связана с распространением коронавируса, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на пресс-секретаря трамплинного комплекса Андрея Кащу. Соревнования будут транслировать телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Страна» и группа турнира во «ВКонтакте».

11–12 марта на комплексе трамплинов «Аист» будут соревноваться мастера двоеборья. Программа включает в себя прыжки на лыжах с 90-метрового трамплина и лыжную гонку — 5 км у женщин и 10 км у мужчин. В Нижний Тагил приехали около 60 спортсменов из девяти сборных. Свои заявки отозвали сборные Франции и Италии — скорее всего, из-за вспышки коронавируса. Оба соревновательных дня прыжковые сессии будут проходить с 9 до 12 часов, а лыжные гонки — с 16 до 18 часов.

14–15 марта в Нижнем Тагиле пройдёт этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин «Синяя птица». На соревнования заявились участницы из 60 стран. В их числе сильнейшие лыжницы планеты: олимпийская чемпионка 2018 года Марен Лундби (Норвегия), действующие чемпионы мира немки Юлиана Зайфарт и Рамона Штрауб. Российскую сборную возглавляет участница двух Олимпиад Ирина Аввакумова. Тренерский штаб также пригласил двух спортсменок из Нижнего Тагила: Кристину Прокопьеву и Алину Бородину.

Зрители, купившие билеты на соревнования заранее, смогут вернуть деньги.

Если покупка совершалась через сервис kassir.ru и в кассах продаж билетов kassir.ru в Екатеринбурге и Первоуральске, то нужно предоставить следующие документы:

— заявление на возврат (при оплате электронных билетов банковской картой указываются полные реквизиты расчётного счёта плательщика, возврат производится на ту карту, с которой была произведена оплата). Скачать образец можно здесь;

— электронный билет;

— кассовый чек;

— скан-копию первой страницы паспорта.

Документы можно направить в виде скан-копий на электронную почту o.tokan@kassir.ru или принести в центральный офис kassir.ru (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 22-601) в будние дни в рабочее время. Для тех, кто покупал билеты в кассах продаж kassir.ru, средства возвращаются только в центральном офисе kassir.ru (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 22-601). По всем вопросам звонить по телефону: 8 (343) 368-00-00.

Если вы приобрели билет в киосках «Уральская пресса» и «Роспечать НТ» в Нижнем Тагиле, то подготовьте следующие документы:

— заявление в свободной форме с просьбой вернуть потраченные на билет средства;

— билет;

— скан-копию первой страницы паспорта.

Все документы нужно предоставить в любой киоск сети, где был куплен билет.