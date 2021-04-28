В Нижнем Тагиле отменили обещанный на 1 мая салют

В Нижнем Тагиле 1 мая не будет салюта, как планировала ранее администрация города. Не будет и демонстрации. В пресс-службе администрации Нижнего Тагила сослались на указ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который отменил в регионе шествия в честь Первого мая в целях профилактики коронавирусной инфекции.

«По решению региональных властей все шествия отменены. Регион диктует регламент проведения массовых мероприятий», — рассказали в мэрии.

Напомним, ранее мэрия планировала запустить 1 мая салют в честь присвоения Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести». Этот статус даёт городам возможность увековечить трудовой подвиг стелой с изображением герба города и тестом указа Президента РФ о присвоении этого звания, а также за счёт средств федерального бюджета ежегодно проводить праздничные салюты в Праздник Весны и Труда, в День Победы и в День города, а 9 Мая — и парад.

При этом в тагильской администрации уточнили, что 9 мая салют, как и планировалось, состоится.

Напомним, в День Победы в Нижнем Тагиле пройдёт парад. Перед главной трибуной проследует 31 единица военной техники. Среди них — легендарный танк Т-34-85, танк Т-90, орудия и другие боевые машины. Также по проспекту Ленина торжественным маршем пройдут парадные расчёты тагильской ракетной дивизии, МЧС, Росгвардии и военнообязанные, служившие в воздушно-десантных и пограничных войсках. В параде примут участие кадеты школ № 21 и № 13, юные моряки и воспитанники патриотического клуба «Вымпел».

Также в День Победы в центре Нижнего Тагила запретят продажу алкоголя. Ограничения будут действовать 9 мая с 8:00 до 12:00. Кроме того, 6 и 9 мая будет ограничена парковка на центральных улицах города.