Салют и парад военной техники. В администрации Нижнего Тагила рассказали, как пройдёт День Победы в этом году

В этом году 9 мая состоится торжественное прохождение военной техники и военнослужащих. Об этом сообщили на совещании по подготовке к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Встречаясь с ветеранами, с трудовыми коллективами в течение года, отметил, что все живут с той надеждой, что 9 мая 2021 года мы встретим хотя бы приближённо в той самой обстановке, которая была ранее. Мы готовимся к прохождению военной техники, праздничным мероприятиям. Пока остаётся открытым для обсуждения вопрос проведения акции "Бессмертный полк”. Решение будет принято позже с учётом эпидобстановки и указов губернатора Свердловской области», — сказал Владислав Пинаев.

В прошлом году из-за пандемии были отменены все мероприятия. В этом году военный парад начнётся в 10 часов на проспекте Ленина. Предполагается, что в колонне проедет 31 единица военной техники. Среди них — легендарный танк Т-34-85, танк Т-90, орудия и другие боевые машины. Перед главной трибуной города пройдут торжественным маршем парадные расчёты тагильской ракетной дивизии, МЧС, Росгвардии, а также военнообязанные, служившие в воздушно-десантных и пограничных войсках. В параде примут участие кадеты школ № 21 и № 13, юные моряки и воспитанники патриотического клуба «Вымпел». Генеральная репетиция парада Победы запланирована на 6 мая с 19 до 21 часов.

Традиционно после окончания военного парада на Центральной площади состоится 72-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Тагильский рабочий». На площади перед кинотеатром «Современник» прозвучат военные песни в исполнении учащихся школ искусств. А с 16 часов начнутся концерты в парке им. Бондина и парке «Народный». Вечером с Лисьей горы обещают запустить салют.

Уже на следующей неделе осмотрят состояние 73 мемориальных объектов, посвящённых Великой Отечественной войне, рассказал заместитель главы города по социальной политике Валерий Суров. Помимо подготовки к параду, пройдут митинги с возложением цветов к мемориалам в рамках акции «Памяти павшим».

Отдельно планируют поздравить участников и инвалидов войны. В этом году ушли из жизни 23 ветерана, проживавших в Нижнем Тагиле. Сейчас в городе проживает всего 42 участника Великой Отечественной войны, рассказали специалисты управления социальных программ и семейной политики администрации города.