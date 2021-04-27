В центре Нижнего Тагила 9 мая запретят продажу алкоголя

Мэрия Нижнего Тагила 9 мая ограничит розничную продажу спиртного на территории торговых точек в центральной части города, соответствующее распоряжение подписал мэр Владислав Пинаев.

«Определить границы территорий, прилегающих к местам проведения массовых мероприятий, на которых в соответствии со статьёй 5-1 Закона Свердловской области от 29.10.2013 № 103-ОЗ "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения её потребления на территории Свердловской области" ограничена реализация алкогольной продукции», — говорится в постановлении.

Ограничения на продажу алкоголя будут действовать 9 мая с 8:00 до 12:00 в границах улиц:

— по проспекту Мира на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;

— по улице Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейской;

— по улице Уральской на участке от улицы Красноармейской до улицы Огаркова;

— по улице Огаркова на участке от улицы Уральской до улицы Карла Маркса;

— по улице Пархоменко на участке от улицы Горошникова до улицы Карла Маркса;

— по улице Карла Маркса на участке от улицы Пархоменко до проспекта Мира.

Кроме того, 6 и 9 мая будет ограничена парковка на центральных улицах города. Согласно постановлению, 6 мая с 17.00 до 21.00 парковка будет запрещена на проспекте Ленина на участке от улицы Первомайской до проспекта Мира.

9 мая с 00.00 часов до окончания мероприятий ограничение парковки будет действовать на следующих улицах:

— проспект Ленина на участке от улицы Островского до улицы Октябрьской Революции;

— улица Карла Маркса на участке от улицы Островского до улицы Октябрьской Революции;

— проспект Мира на участке от улицы Заводской до улицы Газетной;

— улица Горошникова на участке от улицы Заводской до улицы Красноармейской;

— проспект Строителей на участке от улицы Октябрьской Революции до улицы Пархоменко;

— улица Первомайская на участке от улицы Горошникова до улицы Ломоносова;

— улица Красноармейская на участке от улицы Горошникова до улицы Ломоносова;

— улица Огаркова на участке от улицы Уральской до улицы Ломоносова;

— улица Уральская на участке от улицы Красноармейской до улицы Островского;

— улица Пархоменко на участке от улицы Горошникова до улицы Ломоносова;

— улица Вязовская на участке от проспекта Ленина до улицы Газетной.

Кроме того, в квадрате проспекта Мира, улиц Горошникова, Огаркова и Карла Маркса с 7:30 9 мая будет невозможно организовать подвоз продуктов из-за перекрытых магистралей.