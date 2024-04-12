В Нижнем Тагиле начался суд над активистом Дмитрием Черепковым по уголовной статье о повторной дискредитации ВС РФ 

Сегодня, 12 апреля, в Тагилстроевском суде Нижнего Тагила состоялось первое закрытое судебное заседание по уголовному делу о повторной дискредитации использования Вооружённых сил России (ч. 1 ст. 280.3 УК) в отношении активиста Дмитрия Черепкова. Об этом АН «Между строк» сообщил его адвокат Роман Качанов.

«Заседание состоялось в закрытом режиме, потому что в том числе рассматриваются вопросы, связанные с врачебной тайной, поэтому я не могу рассказать подробности о том, как оно прошло. Он себя плохо чувствует, что ещё может чувствовать человек, против которого идёт уголовное дело?» — пояснил АН «Между строк» Роман Качанов.

Следующее заседание состоится в начале мая.

Напомним, в апреле 2023 года Тагилстроевский районный суд оштрафовал Дмитрия Черепкова на 35 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В июле прошлого года, по данным АН «Между строк», в отношении тагильчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (повторная дискредитация использования Вооружённых сил России). В ноябре того же года мужчина рассказал редакции о том, что следователи СК по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила хотят поместить его в психиатрическую больницу для проведения стационарной судебно-психиатрической экспертизы. Когда завершилось предварительное следствие по делу, 1 марта текущего года на мужчину возбудили ещё два дела по той же статье. Следователи нашли новые комментарии в соцсетях, связанные с критикой власти и действий российской армии. После возбуждения дел в квартире Черепкова снова провели обыск.