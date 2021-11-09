В Нижнем Тагиле на Восточном шоссе монтируют новые светофоры

На Восточном шоссе монтируют два светофора на пересечении с улицей Цементной и улицей Кулибина. Новые светофоры устанавливают в рамках федеральной программы «Интеллектуальная транспортная система» (ИТС). Подрядчиком выступает компания «УГМК-Телеком», а муниципальное предприятие «Сигнал-3» занимается непосредственно монтажом светофоров.

«Мы продолжаем установку светофоров в рамках федеральной программы ИТС, сейчас идёт вторая очередь. Устанавливаем светодиодные светофоры с обратным отсчётом времени. В соответствии с планом мы должны реконструировать 26 светофорных объектов на Южном подъезде, улице Фестивальной и Восточном шоссе», — рассказал АН «Между строк» директор МУП «Сигнал-3» Вячеслав Сизов.

Скриншот с сайта Яндекс.Карты Скриншот с сайта Яндекс.Карты

Напомним, в 2020 году в Нижнем Тагиле стартовал глобальный проект по развитию цифровой инфраструктуры дорожной сети. Компания «УГМК-Телеком» должна смонтировать и запустить автоматизированный комплекс управления дорожным движением в Нижнетагильской городской агломерации. Проект рассчитан на пять лет, всего на него планируется выделить 400 млн рублей из федерального бюджета. В 2021 году на ИТС выделено 67 млн рублей.

Интеллектуальная транспортная система (ИТС) автоматически должна фиксировать нарушения ПДД, управлять светофорами, мониторить условия движения в реальном времени, а также информировать участников движения о дорожных условиях, графиках движения общественного транспорта, наличии свободных мест на парковках. В рамках ИТС в Нижнем Тагиле ранее установили светофоры с дополнительной информационной секцией для водителей, напоминающей им про пешеходов. В октября в городе появились электронные табло, показывающие расписание движения транспорта.