В Нижнем Тагиле появились электронные табло, показывающие расписание движения транспорта

В Нижнем Тагиле в рамках реализации программы интеллектуальной транспортной системы установят 10 электронных табло, которые будут показывать время прибытия транспорта на определённую остановку. Работы проводит «УГМК-Телеком».

«В Нижнем Тагиле произведут оцифровку всех муниципальных маршрутов и остановочных пунктов. К подсистеме уже подключаются и начинают передавать данные о своём местоположении как муниципальные, так и коммерческие автоперевозчики», — рассказали в пресс-службе «УГМК-Телеком».

Пять электронных табло уже установлены в разных районах города, об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила. Табло в тестовом режиме работают на остановочных комплексах «УВЗ», «Рудоуправление», «Уральский клинический центр», «ДК “Юбилейный”», «Театральная площадь».

До конца октября ещё пять электронных табло появятся на других городских остановках востребованных маршрутов. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Напомним, в 2020 году в Нижнем Тагиле стартовал глобальный проект по развитию цифровой инфраструктуры дорожной сети. Компания «УГМК-Телеком» должна смонтировать и запустить автоматизированный комплекс управления дорожным движением в Нижнетагильской городской агломерации. Проект рассчитан на пять лет, всего на него планируется выделить 400 млн рублей из федерального бюджета. В 2021 году на ИТС выделено 67 млн рублей.

Интеллектуальная транспортная система (ИТС) автоматически должна фиксировать нарушения ПДД, управлять светофорами, мониторить условия движения в реальном времени, а также информировать участников движения о дорожных условиях, графиках движения общественного транспорта, наличии свободных мест на парковках. В рамках ИТС в Нижнем Тагиле ранее установили светофоры с дополнительной информационной секцией для водителей, напоминающей им про пешеходов.