В Нижнем Тагиле стартовал глобальный проект по развитию цифровой инфраструктуры дорожной сети стоимостью 400 млн рублей

Компания «УГМК-Телеком» приступила к реализации первого этапа проекта по развитию цифровой инфраструктуры дорожной сети в Нижнем Тагиле. Как указано на сайте госзакупок, подрядчик должен смонтировать и запустить автоматизированный комплекс (комплексную систему) управления дорожным движением в Нижнетагильской городской агломерации. Стоимость контракта по первому этапу составила 80 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба «УГМК-Телеком», специалисты компании начали модернизировать светофорные объекты с использованием программного продукта АСУДД (автоматизированная система управления дорожным движением), который позволяет удаленно управлять и настраивать циклы и фазы светофорного регулирования. Если раньше техникам приходилось выезжать и переключать устройства вручную, теперь менять режимы работы светофоров можно дистанционно.

«Модернизация включает в себя замену самих дорожных светофоров, столбов, дорожных контроллёров. Весь комплекс проводимых нами работ в конечном итоге позволит повысить пропускную способность дорог и улиц в Нижнем Тагиле на 15%», — рассказывает менеджер проектов группы компаний «УГМК-Телеком» Александр Башмаков.

До конца 2020 года компании предстоит построить в Нижнем Тагиле центр обработки данных, обеспечив его серверами, системами хранения данных и коммутаторами связи, модернизировать 21 светофорный объект на главных городских перекрестках, внедрить верхнеуровневую платформу для мониторинга и управления дорожным движением и обеспечить эти объекты средствами информационной безопасности.

Согласно комплексному плану, на последующие четыре этапа (с 2021 по 2024 год) ещё по 80 млн рублей будет потрачено ежегодно на создание подсистемы светофорного регулирования и информационной безопасности, мониторинга параметров транспортного потока, интеграцию подсистемы весогабаритного контроля, развитие подсистемы мониторинга перемещения общественным транспортом, развитие подсистемы метеомониторинга, модернизация подсистемы видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС, а также создание подсистемы управления умными остановками.

Всего за 5 лет на проект планируется выделить 400 млн рублей из федерального бюджета.

Напомним, в июне 2020 года стало известно, что Свердловская область получит средства из федерального бюджета на внедрение интеллектуальных транспортных систем. В 2020 году региону будет предоставлено 330 миллионов рублей из федерального бюджета. Из них Екатеринбургская городская агломерация получит 250 миллионов рублей, а Нижнетагильская городская агломерация – 80 миллионов.

Ожидается, что внедрение интеллектуальных транспортных систем позволит оптимизировать распределение транспортных потоков по существующей улично-дорожной сети, уменьшить пробки, сократить число дорожно-транспортных происшествий, повысить скорость реагирования на дорожно-транспортные происшествия и чрезвычайные ситуации и сделать более привлекательным общественный транспорт.