Автоновости

На дорогах Нижнего Тагила появились светофоры, напоминающие водителям про пешеходов

24.09.2021 14:20
На дорогах Нижнего Тагила появились светофоры, напоминающие водителям про пешеходов

В Нижнем Тагиле специалисты МУП «Сигнал-3» начали устанавливать новые светофоры с дополнительной информационной секцией (ИС) для водителей. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».  

На новых светофорах есть дополнительная секция с бегущим человечком и стрелками белого цвета с направлением движения. Подобные объекты появились в Москве в 2020 году, а в Екатеринбурге эксплуатируются с этой весны. Тагильчане таких светофоров ещё не видели, отмечают в мэрии.

Дополнительная секция предупреждает водителей о том, что по разрешающему сигналу светофора возможно пересечение поворачивающих транспортных средств с пешеходами, движущимися по переходу на разрешающий сигнал пешеходного светофора. Нововведение сделано для предупреждения дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов.

«В соответствии с программой развития интеллектуальных транспортных систем в этом году у нас предстоит реконструкция и строительство 26 светофорных объектов. Из них 12 объектов абсолютно новых, остальные будут модернизированы», — рассказал директор МБУ «Сигнал-3» Вячеслав Сизов.

Новые светофоры уже появились на Восточном шоссе возле цементно-шиферного завода. А сегодня утром, в самый час-пик, специалисты меняли светофоры на перекрёстке проспекта Мира и улицы Горошникова. Из-за этого возле отеля Demidov Plaza образовалась большая пробка. Работы на этом участке специалисты обещают завершить к сегодняшнему вечеру. 

По словам замначальника управления городским хозяйством Михаила Сёмина, мэрия планирует закупить 100 подобных информационных секций. Они будут устанавливаться на тех перекрёстках, где проезжую часть пересекает небольшое количество пешеходов. 

Фото: 
пресс-служба мэрии / Илья Колесов
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