На дорогах Нижнего Тагила появились светофоры, напоминающие водителям про пешеходов

В Нижнем Тагиле специалисты МУП «Сигнал-3» начали устанавливать новые светофоры с дополнительной информационной секцией (ИС) для водителей. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На новых светофорах есть дополнительная секция с бегущим человечком и стрелками белого цвета с направлением движения. Подобные объекты появились в Москве в 2020 году, а в Екатеринбурге эксплуатируются с этой весны. Тагильчане таких светофоров ещё не видели, отмечают в мэрии.

Дополнительная секция предупреждает водителей о том, что по разрешающему сигналу светофора возможно пересечение поворачивающих транспортных средств с пешеходами, движущимися по переходу на разрешающий сигнал пешеходного светофора. Нововведение сделано для предупреждения дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов.

«В соответствии с программой развития интеллектуальных транспортных систем в этом году у нас предстоит реконструкция и строительство 26 светофорных объектов. Из них 12 объектов абсолютно новых, остальные будут модернизированы», — рассказал директор МБУ «Сигнал-3» Вячеслав Сизов.

Новые светофоры уже появились на Восточном шоссе возле цементно-шиферного завода. А сегодня утром, в самый час-пик, специалисты меняли светофоры на перекрёстке проспекта Мира и улицы Горошникова. Из-за этого возле отеля Demidov Plaza образовалась большая пробка. Работы на этом участке специалисты обещают завершить к сегодняшнему вечеру.

По словам замначальника управления городским хозяйством Михаила Сёмина, мэрия планирует закупить 100 подобных информационных секций. Они будут устанавливаться на тех перекрёстках, где проезжую часть пересекает небольшое количество пешеходов.