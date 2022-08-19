В Нижнем Тагиле многодетного отца будут судить за жестокое обращение с детьми и продажу поддельного алкоголя

В Нижнем Тагиле будут судить 48-летнего Дмитрия Сластникова из посёлка Анатольская, который обвиняется в продаже немаркированного алкоголя и жестоком обращении с детьми. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», в июле 2021 года сотрудники правоохранительных органов проводили проверки торговых точек по продаже алкоголя. В числе проверяемых оказался многодетный отец Дмитрий Сластников, который ранее уже занимался незаконной продажей спиртного. В ходе проверки полицейские изъяли у отца-бутлегера порядка 250 литров алкоголя разных наименований. На бутылках отсутствовала маркировка, а на части алкоголя этикетки были фальшивыми и не соответствовали ГОСТу. Специалисты подсчитали, что стоимость 630 единиц изъятой немаркированной продукции составила более 120 тысяч рублей.

Также было установлено, что мужчина не выполнял своих отцовских обязанностей по воспитанию троих детей: двух девочек 13 и 5 лет, а также 9-летнего мальчика. 21 января 2022 года полицейские были вынуждены забрать у него детей. Отец с детьми проживал в частном доме, мать — отдельно, поскольку у них были разногласия по ведению быта. В воспитании мужчине помогала женщина, которую он называл няней. При этом ни дочери, ни сын не ходили в школу и детский сад, а помогали отцу-бутлегеру по хозяйству, находясь на так называемом семейном обучении.

В ходе проверки полиция сообщила, что глава семейства не создавал условий для полноценного развития детей, ограничивал их в получении медицинской помощи, не поддерживал элементарные гигиенические нормы, не выделял отдельные комнаты для спальных мест и мест для учебных занятий. Кроме того, отец проявлял жестокость и использовал антипедагогические методы воспитания в отношении своих детей, причиняя им физические страдания. Ранее прокуратура Пригородного района организовывала проверку по данному делу и разбиралась в причинах изъятия несовершеннолетних детей у отца.

«В настоящее время уголовное дело, в котором объединены сразу четыре эпизода: по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции в крупном размере), по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконный оборот алкогольной продукции без соответствующей лицензии в крупном размере), по ст. 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно), а также по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним), направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

Весной 2022 года Сластников принял участие в телешоу «За гранью» на НТВ. Отметим, что, по словам знакомых Сластниковых, их дети не посещали детский сад и школу, лечились дома только народными средствами, поскольку глава семейства исповедует родноверие и придерживается древнеславянских обычаев.