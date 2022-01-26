«Никогда не посещали детский сад и школу. Дома лечили только народными средствами». Полиция Нижнего Тагила забрала троих детей у отца-бутлегера  

В редакцию АН «Между строк» обратилась жительница Нижнего Тагила, которая сообщила, что у её знакомого Алексея (имя изменено. — Прим. ред.) полиция на днях забрала троих детей (двух девочек 13 и 5 лет, а также 9-летнего мальчика). По словам женщины, инспекторам ПДН даже пришлось задействовать ОМОН.

В беседе с журналистом АН «Между строк» отец семейства подтвердил, что 21 января к ним в посёлок Анатольская приехали сотрудники полиции и забрали троих детей. По мнению Алексея, сотрудники ПДН отняли детей без каких-либо на то оснований, без судебного решения и без составления соответствующих документов.

Отец с детьми проживает в частном деревянном доме. Мать живёт отдельно, поскольку у них с Алексеем есть разногласия по поводу ведения домашнего хозяйства. В воспитании детей Алексею помогает женщина, которую он называет няней. При этом дети, как говорит мужчина, помогают ему по хозяйству и находятся на «семейном» обучении.



Фотография сделана в доме Алексея



«Детей отобрали незаконно! Есть подозрение, что у меня есть недоброжелатель. Я не простой гражданин, я немножко предприниматель, есть некоторый бизнес. Я человек с достатком не ниже среднего, к разряду “полунищих одиночек-мамочек” я не отношусь. На меня несколько раз до этого жаловались, но не получилось меня загнобить. Теперь оклеветали честь детей», — рассказал Алексей.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» пояснили, что от жителей посёлка поступила жалоба: якобы дети Алексея проживают в социально опасных условиях.



Фотография сделана в доме Алексея



«С большим трудом правоохранители смогли попасть в жилище. Две комнаты и кухня практически заставлены коробками с алкоголем и другими напитками. Глава семейства незаконно продаёт алкогольные напитки, за что не раз привлекался к административной ответственности. Во время проверки матери в доме не было», — говорят в полиции.

В беседе с сотрудниками полиции дети рассказали, что свободного времени у них нет. Мужчина держит скот, но сам за ним не ухаживает, а настаивает на выполнении этой работы исключительно детьми. К тому же дети никогда не посещали детский сад и школу, не состоят на учёте ни в одном медицинском учреждении. Лечением всегда занимался отец, используя исключительно народные средства.



Фотография сделана в доме Алексея



Детям запрещалось гулять, поскольку всё время уходило на выполнение работы по хозяйству. Летом они работали на полях, собирали картофель, а мужчина продавал его в своём магазине. Мать работает в городе, обеспечивает детей едой и одеждой, отец же деньги на это не выделяет.

Сейчас дети находятся в детском доме на улице Красногвардейской, 55. С ними работают психологи. В полиции подчеркнули, что забрали детей временно, до окончательного решения по вопросу их дальнейшего жизнеустройства.