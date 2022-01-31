Ребёнок сам попросил забрать их в детдом. Прокуратура проверит семью из посёлка под Нижним Тагилом, у которой полиция изъяла троих детей   

Прокуратура Пригородного района начала проверку по факту изъятия троих детей из семьи в посёлке Анатольская. Как сообщили АН «Между строк» в надзорном ведомстве, в настоящее время проверяются все обстоятельства, в том числе условия проживания несовершеннолетних и действия полиции.

Отметим, в управлении социальной политики № 21 Свердловской области на запрос АН «Между строк» пояснили, что дети помещены в специализированное учреждение на основании личного заявления одного из несовершеннолетних.

«По заявлению несовершеннолетнего ребёнка управлением направлено ходатайство в органы внутренних дел о рассмотрении оснований для привлечения законных представителей несовершеннолетних к ответственности по фактам, изложенным в заявлении», — пояснила начальник управления социальной политики Лариса Пануш.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что полиция забрала троих детей (двух девочек 13 и 5 лет, а также 9-летнего мальчика) у местного предпринимателя. По данным издания, всего у мужчины на иждивении находятся шестеро несовершеннолетних. В момент визита полиции трое находились с Алексеем, а ещё трое — дома у матери в этом же посёлке.