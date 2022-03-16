Семья из посёлка Анатольская, у которой отняли троих детей, пришла на федеральный канал за помощью (ВИДЕО)

В шоу на НТВ «За гранью» пришла семья Сластниковых из посёлка Анатольская, что под Нижним Тагилом. Их дети никогда не посещали детский сад и школу, лечились дома только народными средствами, поскольку глава семейства исповедует родноверие и придерживается древнеславянских обычаев. В январе 2022 года полиция и ПДН Нижнего Тагила забрали у него детей после анонимки и поместили их в специализированное учреждение.

Мужчина уверен, что детей (двух девочек 13 и 5 лет, а также 9-летнего мальчика) у него изъяли незаконно. Не добившись справедливости от местных органов власти, отец семейства 48-летний Дмитрий Сластников отправился на федеральный канал. На шоу мужчина пожаловался на сотрудников ПДН, которые, по его мнению, не понимают ситуацию и не принимают объяснения. Также в студии появилась его жена Гуля и их общая знакомая Любовь, которая знает семью более 15 лет. Она утверждает, что дети ненавидят отца, поскольку тот их бьёт и заставляет работать по хозяйству.

«Полина (старшая дочь), когда вспоминает тебя, ревёт. Ты оскорблял жену и детей. Гулю избивал даже беременную. Ты их всех запугал, ты тиран, они тебя боятся. Конечно, ты не куришь, не пьёшь и не материшься, но дети тебя ненавидят», — заявила в эфире подруга семьи.

Любовь рассказала историю знакомства Гули и Дмитрия. Как оказалось, жена родновера уже 10 лет мечтает сбежать от мужа и воспитывать детей одна. Но вместо того, чтобы спасать брак, мужчина привёл в дом другую женщину. Екатерину он представлял всем как няню детей. Она живёт с ними в доме и, как выяснилось на шоу, проходя полиграф, женщина призналась Сластникову в любви. Полиграфолог высказалась в защиту Екатерины.

«Екатерина действительно влюблена в Дмитрия, но интимных отношений между ними не было и нет», — сообщила полиграфолог Наталья Илющенко.

Гуля навещает детей практически ежедневно в детском доме, а если не успевает приехать, общается с ними по видеосвязи. Дмитрий со своей стороны ходит по разным инстанциям, добивается возврата детей в семью. По словам сотрудников ПДН, детей изъяли временно, до выяснения всех обстоятельств. Сложившуюся ситуацию сотрудники тагильской полиции не скрывают и комментируют.

«Были выявлены случаи применения физической силы в качестве наказания детей со стороны отца. Старшая девочка обратилась к сотрудникам полиции с просьбой забрать их из дома и при этом сильно плакала», — рассказала руководитель отдела по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Нижнетагильское» Татьяна Пинаева.

Также представитель полиции добавила, что в отношении Дмитрия Сластникова возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Мужчине грозит лишение свободы на срок до трёх лет.