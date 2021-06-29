В Нижнем Тагиле ищут автоволонтёров, которые будут развозить врачей на вызовы

Штаб волонтёров партии «Единая Россия» ищет в Нижнем Тагиле автовладельцев, которые смогут в свободное время развозить терапевтов по адресам ковидных пациентов. Информацию об этом разместил у себя на странице один из волонтёров штаба Алексей Бова.

«На самом деле терапевтам очень тяжело. Представляете, если бы они в такую жару без машины ходили в этом костюме (защитной одежде. — Прим. ред.)», — написал он.

Увидев ухудшение эпидобстановки, участники местного отделения «Единой России» предложили помощь медикам городской поликлиники № 3. Около недели они развозили врачей самостоятельно, а сейчас решили обратиться за помощью к горожанам. Принцип работы автоволонтёров простой.

«Нам звонят врачи и говорят: во столько нужно приехать в больницу и отработать несколько заявок. В среднем у нас 10 заявок в день. Автоволонтёр подъезжает к больнице, ему выдают маску, перчатки, защитную одежду, обрабатывают руки, после чего он вместе в врачом едет по адресам», — пояснил автодоброволец Алексей Бова.

Как рассказал волонтёр, заявки от автовладельцев уже начали поступать. Если вы тоже захотите помочь тагильским врачам, позвоните Алексею по номеру 8 (950) 637-91-73, вас включат в список желающих.



Скриншот / фото из Instagram alexey.bova

