Общество

В Нижнем Тагиле главврач скорой помощи призвал жителей города не пренебрегать СИЗами после отмены режима самоизоляции

16.06.2020 20:49
В Нижнем Тагиле главврач скорой помощи призвал жителей города не пренебрегать СИЗами после отмены режима самоизоляции

Главный врач станции скорой медицинской помощи Нижнего Тагила Сергей Безбородов призвал горожан не пренебрегать СИЗами, несмотря на улучшение статистики по заболеваемости коронавирусом и отмену режима самоизоляции. В магазинах и других общественных местах по-прежнему необходимо надевать защитные маски. Напомним, СИЗы особенно эффективны в том случае, если их используют все собеседники или, например, участники процесса покупки в торговой точке.

«Нужно штрафовать всех, кто не надевает маску в общественных местах, считает Сергей Безбородов. И перчатки хорошо бы заставить всех использовать. Чем больше людей будет беречь себя и других, тем будет лучше. Можно, конечно, плюнуть на всё и снять карантин, пусть болеет кто хочет. Но тогда многие могут погибнуть. Как в Италии, половина людей в живых останется. Поэтому об отмене масочного режима сегодня не может идти и речи, нужно защищаться. Если ситуация по заболеваемости коронавирусом стабилизировалась, это не значит, что его больше нет. Это не фейк. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на карту Роспотребнадзора по Нижнему Тагилу. Там отмечены все дома, где есть больные коронавирусом». 

Неделю назад свердловский губернатор Евгений Куйвашев внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности, фактически отменив режим самоизоляции для большинства жителей региона. В то же время в Нижнем Тагиле заметно снизился темп роста заболеваемости коронавирусом. Например, за минувшие сутки на территории города было зафиксировано лишь 7 случаев заражения COVID-19. Из-за этого часть тагильчан преждевременно перестала соблюдать масочный режим, многие пренебрегают необходимостью соблюдения дистанции и другими мерами безопасности.

С 25 июня по 1 июля в Нижнем Тагиле будет проходить голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Главврач тагильской скорой помощи считает, что роста заболеваемости коронавирусом в городе после процедуры не возникнет, но только в том случае, если все его участники будут использовать СИЗы.

«Прийти на участок для голосования это как сходить в магазин. Мы же ходим в магазины, используем маски, обрабатываем руки. Когда домой приходим, маски стираем, проглаживаем утюгом. Здесь то же самое. Мы же не будем ночевать на участках. Зашли, проголосовали, вышли и всё. Тем более маски и перчатки всем приходящим будут выдавать», — говорит Сергей Безбородов.

Сейчас в Нижнем Тагиле работают 6 специализированных инфекционных бригад скорой помощи. Они обслуживают больных с ОРВИ, внебольничной пневмонией, а также людей с подтверждённым коронавирусом и контактников. На бригады в разгар пандемии COVID-19 легла дополнительная нагрузка. Она связана не только с большим количеством носителей опасной инфекции и необходимостью надевать специальные защитные костюмы на каждый выезд, но также с изменением маршрутизации пациентов. В инфекционной больнице нет компьютерной томографии. Поэтому больных с коронавирусом или с подозрением на него возят на КТ в первую городскую больницу на Вагонке. Кроме того, недавно было принято решение о переводе больных, которые переносят COVID-19 бессимптомно или в лёгкой форме, в санаторий «Руш» или «Сосновый бор». Из-за того, что первая городская больница теперь работает только с пневмониями и ОРВИ, всех иных больных приходится госпитализировать из Дзержинского района в другие части города.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».

Фото: 
Облизбирком
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