Губернатор Куйвашев отменил режим самоизоляции в Свердловской области

Вечером 8 июня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности, фактически отменив режим самоизоляции для большинства жителей региона. Ознакомиться с документом можно на официальном портале правовой информации региона.

Согласно изменениям, с 9 июня жителям Свердловской области разрешено приходить на «объекты физкультуры и спорта открытого типа» — стадионы, корты и другие пространства под открытым небом, а также проводить массовые физкультурные и спортивные мероприятия на свежем воздухе.

Кроме того, гражданам можно отдыхать в санаториях-профилакториях, имеющих лицензию на медицинскую деятельность.

Отдельно в указе прописано сохранение режима самоизоляции для группы риска — граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Всем остальным не запрещается выходить из дома по своему усмотрению без оформления специального пропуска.

В то же время в регионе по-прежнему действуют некоторые ограничения: гулять можно только по двое, соблюдая необходимые меры социального дистанцирования — расстояние в 1,5 метра от других людей. Заниматься спортом также разрешается вдвоём, но в этом случае расстояние должно быть не менее 5 метров. Указ оставляет и рекомендацию носить защитную маску в общественных местах, транспорте, магазинах, а также ездить в автомобилях только по двое (за исключением случаев поездок в машине членов одной семьи). Населению по-прежнему предписывается избегать мест скопления людей.

Меры для прибывающих из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой граждан остаются прежними: по прибытии в Свердловскую область им необходимо самоизолироваться и не выходить из дома 14 дней, а если в это время самочувствие ухудшится — обратиться за медицинской помощью. Те, кто лечится от COVID-19 на дому, обязаны «использовать технические устройства электронного мониторинга местоположения гражданина в определённой геолокации».

Действующим указом всё так же запрещена работа торговых центров, магазинов непродовольственных товаров, ресторанов и кафе, торговля алкоголем с 19 до 10 часов следующего дня, работа бань, массажных салонов, спа- и фитнес-центров. Большинство учреждений образования, кроме частных садиков и дежурных групп в муниципальных детсадах, остаются закрытыми.

Коронавирусные ограничения будут действовать до 15 июня, после этого в зависимости от эпидемиологической обстановки в Свердловской области власти будут принимать решение об их частичном снятии или сохранении.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».