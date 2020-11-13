В Нижнем Тагиле дистанционку для спортшкол продлили до 21 ноября

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Нижнем Тагиле все муниципальные спортшколы останутся на дистанционном обучении до 21 ноября. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе городской администрации, добавив, что в штатном режиме тренируются только члены сборных Свердловской области и Российской Федерации.

Также до 21 ноября в городе не будут проводиться массовые спортивные мероприятия, приостановлено и оказание платных услуг населению в спортобъектах.

Напомним, спортивные школы Нижнего Тагила перешли на дистанционный режим обучения 26 октября. Тогда же были отменены все очные состязания и тренировки. В учреждениях дополнительного образования учебный процесс также был организован с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.

После долгого отсутствия тренировок родители воспитанников спортшкол написали губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву открытые письма, в которых попросили возобновить деятельность муниципальных учреждений.