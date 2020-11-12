​​​​​​​С 16 ноября в Свердловской области ученики 11-х классов смогут учиться очно  

С понедельника, 16 ноября, 11-классники Свердловской области смогут выйти на учёбу в школы, несмотря на пандемию коронавируса. Причина в том, что выпускники в этом году будут сдавать ЕГЭ, поэтому им надо усерднее готовиться к экзаменам, написал в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
«Понимаю, что у них очень ответственный период — нужно готовиться к сдаче ЕГЭ и к поступлению в вузы. Лучше, конечно, это делать в привычном формате. Это решение было согласовано в том числе и с Роспотребнадзором», — сообщил глава региона.
Он также добавил, что, по статистике, подростки 16 и 17 лет менее подвержены заражению, чем люди из группы риска.
«Надеюсь, эпидобстановка не ухудшится и необходимости возвращать 11-классников на дистант не возникнет», — заключил Евгений Куйвашев.
- Ученики 6–10-х классов по-прежнему остаются на дистанционном обучении.
- Спорторганизации также ушли на дистанционное обучение с 26 октября. Все очные состязания и тренировки были отменены. Игры в шахматы организовали в онлайн-формате. В учреждениях дополнительного образования учебный процесс также был организован с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.
- Для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции в школах и детских садах города организовали разные входы для учеников с обязательной термометрией, а также обработкой рук с использованием антисептиков. В школе № 100 даже установили тепловизор. Для разведения потоков школьников в каждом образовательном учреждении разработано новое расписание — дети в разное время посещают столовую и выходят в коридоры во время перемен. За классами закреплены отдельные учебные кабинеты.
- Ранее первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко выступил против дистанционного обучения в школах.