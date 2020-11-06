В школах Нижнего Тагила продлили дистант для учащихся 6–11-х классов

В Нижнем Тагиле учащиеся 6–11-х классов останутся на дистанте до 14 ноября. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе мэрии. Напомним, из-за роста в городе заболеваемости ОРВИ и коронавирусом с 26 октября часть тагильских школ ушла на каникулы, другие уже продолжали обучение в дистанционном формате.

«С 9 по 14 ноября для учащихся 6–11-х классов реализация образовательных программ будет осуществляться с применением электронного обучения и дистанционных технологий. На сайтах школ разместят расписания занятий на каждый учебный день и ссылки на электронные образовательные ресурсы. В случае отсутствия технических средств для обучения детей 6–11-х классов родителям необходимо обратиться в школу», — уточнили в управлении образования Нижнего Тагила.

Младшеклассники продолжат учиться в штатном режиме, то есть будут ходить в школы. За состоянием здоровья учеников и педагогов организуют строгий контроль, в том числе ежедневную термометрию. Питание в учреждениях будет проходить по специальным графикам.

Дистанционное обучение снова вводят из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением ОРВИ и новой коронавирусной инфекции в городе. Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков ранее заявлял, что объявление каникул привело к «определённой задержке роста [числа заражённых COVID-19]» и даже к незначительному, но всё-таки снижению. С марта в регионе выявлено уже 37 613 случаев коронавируса. Скончались 807 человек, выздоровели 29 714 пациентов. И это только по официальным данным.