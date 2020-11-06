В школах Нижнего Тагила продлили дистант для учащихся 6–11-х классов

В Нижнем Тагиле учащиеся 6–11-х классов останутся на дистанте до 14 ноября. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе мэрии. Напомним, из-за роста в городе заболеваемости ОРВИ и коронавирусом с 26 октября часть тагильских школ ушла на каникулы, другие уже продолжали обучение в дистанционном формате.
«С 9 по 14 ноября для учащихся 6–11-х классов реализация образовательных программ будет осуществляться с применением электронного обучения и дистанционных технологий. На сайтах школ разместят расписания занятий на каждый учебный день и ссылки на электронные образовательные ресурсы. В случае отсутствия технических средств для обучения детей 6–11-х классов родителям необходимо обратиться в школу», — уточнили в управлении образования Нижнего Тагила.
Младшеклассники продолжат учиться в штатном режиме, то есть будут ходить в школы. За состоянием здоровья учеников и педагогов организуют строгий контроль, в том числе ежедневную термометрию. Питание в учреждениях будет проходить по специальным графикам.
Дистанционное обучение снова вводят из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением ОРВИ и новой коронавирусной инфекции в городе. Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков ранее заявлял, что объявление каникул привело к «определённой задержке роста [числа заражённых COVID-19]» и даже к незначительному, но всё-таки снижению. С марта в регионе выявлено уже 37 613 случаев коронавируса. Скончались 807 человек, выздоровели 29 714 пациентов. И это только по официальным данным.
- Муниципальные школы и спорторганизации ушли на дистанционное обучение с 26 октября. Все очные состязания и тренировки были отменены. Игры в шахматы организовали в онлайн-формате. В учреждениях дополнительного образования учебный процесс также был организован с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.
- Для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции в школах и детских садах города организовали разные входы для учеников с обязательной термометрией, а также обработкой рук с использованием антисептиков. В школе № 100 даже установили тепловизор. Для разведения потоков школьников в каждом образовательном учреждении разработано новое расписание — дети в разное время посещают столовую и выходят в коридоры во время перемен. За классами закреплены отдельные учебные кабинеты.