«Годы тренировок потерялись за эти месяцы». В Нижнем Тагиле родители пишут открытые письма губернатору Куйвашеву из-за повторного закрытия спортивных школ

В Нижнем Тагиле родители воспитанников спортшкол пишут свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву открытые письма, в которых просят возобновить деятельность муниципальных учреждений. В 2020 году из-за распространения новой коронавирусной инфекции спортшколы работали меньше пяти месяцев. Спортсмены теряют форму и мечты о медалях, а олимпийские виды спорта в Нижнем Тагиле находятся под угрозой, уверены родители. Известно о подготовке писем от хоккеистов и пловцов.

«Воду пловцам не заменят никакие тренировки на суше, без неё пловец умирает как спортсмен. И происходит трагедия — потерян практически год, многие не вернутся, многие так и не подготовятся к самым важным стартам в своей жизни. И особенно обидно и непонятно, почему в том же Екатеринбурге, где ситуация с коронавирусом гораздо сложнее, тренировки в бассейнах продолжаются. Почему наши чиновники так поступают с олимпийским видом спорта? Пинаев сам ведь пловец, должен понимать. Неужели нельзя придумать, как разграничить потоки спортсменов, подойти с умом, но не гробить спорт!» — говорит папа воспитанника одной из спортшкол.

В конце октября из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе власти снова начали ужесточать противоэпидемиологические меры. В Нижнем Тагиле все муниципальные спортшколы с 26 октября были переведены на дистанционный формат обучения. Изначально предполагалось, что ограничение будет действовать до 6 ноября, но позже его продлили до 15 ноября. При этом открылись учреждения только в августе, до этого они несколько месяцев также были на карантине из-за первой волны COVID-19. Сейчас тренировки, спортивно-массовые мероприятия и командирование приостановлены.

«Сейчас тренеры обсуждают слух, что, возможно, бассейны не откроются до декабря, — говорит тренер по плаванию одной из городских спортшкол. — Если это только слухи, мы все вместе порадуемся и в ближайшее время наконец приступим к тренировкам с детьми. Если же эта информация имеет под собой основания, мне остаётся только посочувствовать всем спортсменам города».

«Скопилось, конечно, много вопросов к функционерам и чиновникам, и есть откровенное непонимание — как так выходит, что в некоторых городах области пловцы в своих же бассейнах вынуждены плавать за деньги, уже не как воспитанники, а как клиенты, лишь бы только тренироваться. Абсурд. С коронавирусом надо научиться жить, он с нами надолго, и этот полный локдаун спорта может привести к необратимым последствиям», — добавляет ещё один тренер.

В спортшколах Екатеринбурга и ряде других городов отменили ограничительные меры и вернулись к тренировкам, когда поняли, что дистант был ошибкой.

«В Екатеринбурге как проводились, так и проводятся тренировки в очном режиме (хотя в процентном соотношении в Екатеринбурге заболеваемость выше), все фитнес-центры для взрослых тоже работают, — рассказывает тренер по скалолазанию в Нижнем Тагиле. — Сейчас проходит первенство Свердловской области, наши тагильские скалолазы тоже пытаются выступать — и выступают достойно благодаря мышечной памяти и домашним тренировкам. И даже попадают в сборную Свердловской области! Но, если честно, хочется расплакаться от бессилия и обиды за спортсменов. У некоторых годы тренировок потерялись за эти месяцы».

В последних указах и распоряжениях свердловского губернатора и Министерства спорта нет запрета на проведение тренировок и соревнований, если они проходят без зрителей. Переход на удалёнку носит рекомендательный характер. Тем не менее тагильские чиновники на такие уступки, как возобновление тренировочного процесса в спортшколах, пока идти не готовы. Своё решение они мотивируют заботой о здоровье самих спортсменов.

«Санэпидобстановка в Нижнем Тагиле отличается от той, которая в регионе, — сообщила агентству начальник управления по развитию физкультуры, спорта и молодёжной политики Ирина Еремеева. — Если родители не понимают рисков [заражения] и серьёзность заболевания, ту ситуацию, которая сегодня в Тагиле, то, к сожалению, и мы ничего сделать не сможем. Они вправе переживать, написать открытое письмо. Но мы в первую очередь думаем о здоровье их детей, а во вторую, к сожалению, уже о спортивных результатах. Но и результаты не стёрты. Без соревновательной деятельности присвоение разрядов продлевается. Да, мы сейчас никуда не выезжаем, но тренируемся в онлайн-режиме, делаем ОФП. Процесс не остановлен».

Еремеева также отметила, что решение о закрытии тагильских спортшкол принималось оперштабом по коронавирусу во главе с мэром Владиславом Пинаевым.