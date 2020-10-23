В Нижнем Тагиле школы, допобразование и спортивные секции уходят на дистант

С 26 октября все муниципальные спортшколы Нижнего Тагила уходят на дистанционное обучение. Об этом АН «Между строк» сообщила начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Ирина Еремеева. Планируется, что в таком режиме учреждения проработают до 8 ноября.

«С 26 октября все уходим на дистант. Мероприятий в спортшколах не будет, только в онлайн формате, например, шахматы. Командирования тоже не будет», - пояснила чиновница.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила, в связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением ОРВИ и новой коронавирусной инфекции, для предотвращения роста заболеваемости министерством образования и молодёжной политики Свердловской области предложено дополнить осенние каникулы таким образом, чтобы общая их продолжительность составила не более десяти дней. В связи с этим школы изменили календарные учебные графики. С 26 числа часть тагильских школ уйдёт на каникулы, другие будут продолжать обучение в дистанционном формате. Как рассказали в управлении образования, в этот период не будут проводиться контрольные работы, а также преподаваться новый материал.

В учреждениях дополнительного образования образовательный процесс будет организован также с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.Кроме того, в указанный период будет организована работа по санитарной обработке зданий и сооружений образовательных учреждений. В каждом общеобразовательном учреждении будет проведена разъяснительная работа и организована работа «горячей линии» по деятельности учреждения в данный период в соответствии с его календарным учебным графиком.

По данным на 22 октября, ушли на карантин по ОРВИ 33 класса в 16 школах, как возможно контактные COVID-19 – 62 класса в 25 школах. В детских садах: как возможно контактные 14 групп в 13 детсадах, по ОРВИ – 48 групп в 38 детских садах.

В областном оперативном штабе также официально подтвердили перевод колледжей и техникумов на дистант на две недели.