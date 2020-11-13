​​​​​​​В школах Свердловской области продлили дистант для учащихся 6–10-х классов

В школах Свердловской области продлили дистанционное обучение для учеников 6–10-х классов до 21 ноября. Соответствующий указ подписал сегодня, 13 ноября, губернатор региона Евгений Куйвашев.

«Обеспечить с 14 по 21 ноября 2020 года реализацию муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ для обучения 6–10-х классов на основе использования дистанционных образовательных технологий и электронного обучения», — написано в указе.

При этом одиннадцатиклассники вернутся к очному режиму обучения уже в понедельник, 16 ноября. Как объяснил губернатор Евгений Куйвашев, выпускники в этом году будут сдавать ЕГЭ, поэтому им надо усерднее готовиться к экзаменам.