​​​​​​​В школах Свердловской области продлили дистант для учащихся 6–10-х классов

13.11.2020 20:52
В школах Свердловской области продлили дистанционное обучение для учеников 6–10-х классов до 21 ноября. Соответствующий указ подписал сегодня, 13 ноября, губернатор региона Евгений Куйвашев.
«Обеспечить с 14 по 21 ноября 2020 года реализацию муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ для обучения 6–10-х классов на основе использования дистанционных образовательных технологий и электронного обучения», — написано в указе.
При этом одиннадцатиклассники вернутся к очному режиму обучения уже в понедельник, 16 ноября. Как объяснил губернатор Евгений Куйвашев, выпускники в этом году будут сдавать ЕГЭ, поэтому им надо усерднее готовиться к экзаменам.
- В Нижнем Тагиле спорторганизации ушли на дистанционное обучение ещё 26 октября. Все очные состязания и тренировки были отменены. В учреждениях дополнительного образования учебный процесс также был организован с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.
- Для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции в школах и детских садах города организовали разные входы для учеников с обязательной термометрией, а также обработкой рук с использованием антисептиков. Для разведения потоков школьников в каждом образовательном учреждении разработано новое расписание — дети в разное время посещают столовую и выходят в коридоры во время перемен. За классами закреплены отдельные учебные кабинеты.
- Ранее первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко выступил против дистанционного обучения в школах.