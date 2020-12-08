В Нижнем Тагиле депутат гордумы предложил строить больше приютов для престарелых из-за отъезда молодёжи в другие города

Депутат Нижнетагильской гордумы Денис Корякин предложил чиновникам строить больше приютов для престарелых вместо детских домов из-за отъезда большого количества молодёжи на ПМЖ в другие регионы. Важный вопрос был поднят сегодня, 8 декабря, на заседании думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям. Он обратил внимание на ежегодное уменьшение количества горожан. Согласно прогнозу социально-экономического развития Тагила, к 2023 году население города сократится ещё на 5 тысяч жителей. При этом население заметно постареет.

«Вроде и бюджет города растёт, и какие-то программы реализуются, но по факту – численность населения города из года в год только сокращается. Хуже всего ситуация обстоит с трудоспособным населением. К 2023 году у нас 50% людей трудоспособного возраста перейдёт уже в категорию нетрудоспособных. Молодёжь из города постоянно уезжает, рождаемость снижается. Скоро придётся пересматривать городские программы, если мы ничего менять не будем. Может, нам вообще нужно уже не детские сады строить, а дома престарелых? А всё потому, что программы, которые мы делаем, ведут не к развитию города, а к регрессу», – отметил председатель думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Денис Корякин.

Замглавы города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов отметил, что, согласно миграционной статистике, чаще из Нижнего Тагила уезжают люди в возрасте 18-25 лет или 30-40 лет. При этом для места жительства тагильчане выбирают в большинстве случаев города не в Свердловской, а в иных областях. Поэтому подходить к решению проблемы нужно комплексно, с привлечением региональных властей.

«В первом случае – 18-25 лет – это студенты. Для их удержания в городе необходимо поддерживать и развивать систему высшего образования в Нижнем Тагиле. Второй пик (30-40 лет) приходится на трудоактивное население. Чаще всего это высококлассные специалисты, которые, видимо, в силу своей квалификации и опыта работы находят в других городах более высокооплачиваемую для себя работу», – сказал Алексей Бурдилов.

Сегодня депутаты Нижнетагильской гордумы начали рассматривать проект 15-миллиардного бюджета на 2021 год. Ранее его одобрили на публичных слушаниях. Согласно документу, 10,5 из 15 млрд рублей составят межбюджетные трансферты из области. Общий объём расходов казны города планируется в сумме почти 15,4 млрд рублей. Дефицит прогнозируется на уровне 339 млн рублей, размер резервного фонда — 38 млн рублей. Вырастут налоговые ставки по акцизам на пиво, снизятся поступления по НДФЛ.