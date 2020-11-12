«К 2023 году население Нижнего Тагила сократится ещё на 5 тысяч жителей». Мэрия опубликовала прогноз развития города на ближайшее время

К 2023 году среднемесячная зарплата в Нижнем Тагиле увеличится до 47,7 тысячи рублей, а его население сократится ещё на 5341 жителя, до 346 224 человек. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития города на 2021–2023 годы. Количество тагильчан продолжит уменьшаться за счёт естественной убыли (смертность превышает рождаемость), а также их миграции в другие города и регионы. При этом из-за старения населения снизится и численность работников.

В документе отмечается, что жители Нижнего Тагила стали рожать почти на 2 тысячи детей меньше, чем 8 лет назад. В 2019 году на свет появились всего 3384 младенца. Чиновники надеются, что финансовая поддержка семей позволит в будущем вновь повысить рождаемость на территории города. Число умерших к 2023 году, наоборот, планируется снизить на 269 человек. Сейчас ежегодно умирает около 5 тысяч тагильчан. Одной из самых распространённых причин смерти являются болезни системы кровообращения. При этом в городе продолжает отмечаться неудовлетворённость жителей качеством оказания медицинской помощи. Наблюдается острый дефицит не только узких специалистов (травматологов, онкологов), но также терапевтов и педиатров. Из-за этого невозможно быстро пройти необходимые медицинские обследования. Срок ожидания составляет более 30 дней.

К концу 2020 года оборот организаций всех видов экономической деятельности уменьшится по сравнению с 2019 годом на 2,68% и составит 431,3 млрд рублей. Снижение связано с последствиями распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Ожидается, что уже в 2021 году ситуацию удастся стабилизировать и показатель начнёт расти. При этом чиновники считают, что оборот общественного питания в этом году сохранится на уровне 2019 года и составит 4,58 млрд рублей, а к 2023 году увеличится почти до 5 млрд рублей. В этом году из-за коронавируса и экономического кризиса многие точки долгое время не работали, набрали кредитов ради сохранения бизнеса или закрылись навсегда. Поэтому цифры, указанные в документе, вызывают сомнения.

Объём инвестиций в развитие города должен увеличиться к 2023 году до 24,4 млрд рублей. Достичь показателя планируется в том числе за счёт строительства газохимического комплекса по производству метанола в Нижнем Тагиле мощностью 600 тысяч тонн в год. Создание объекта для глубокой переработки природного газа позволит ЗАО «Уралметанолгрупп» расширить ассортимент выпускаемой продукции, а также увеличит рынок сбыта на экспорт и внутри России.