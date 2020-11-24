«Оставляет желать лучшего, но будет расти». На публичные слушания по бюджету на 2021 год пришло менее 1% жителей Нижнего Тагила

Жители Нижнего Тагила единогласно проголосовали за 15-миллиардный проект бюджета на 2021 год. Правда, пришли на публичные слушания, которые проводились сегодня в большом зале филармонии, всего 117 тагильчан. Это менее 1% от всего населения муниципалитета. Многие пришедшие при этом являются сотрудниками мэрии или бюджетных организаций.

До начала публичных слушаний перед их участниками выступил мэр Владислав Пинаев. Он отметил, что с тем бюджетом, проект которого сейчас рассматривается, тагильчанам придётся жить весь следующий год.

«По многим статьям бюджет, конечно, оставляет желать лучшего, — признал Владислав Пинаев. — Тем не менее я считаю, что это бюджет развития, с которым город будет строиться дальше. Очень много интересных проектов [нас ждёт]. Это участие и в национальных проектах, и в федеральных программах. Это и строительство мостового перехода через Нижнетагильский пруд (1,2 млрд рублей), и возведение станции водоподготовки “Южная” (на проект предусмотрено 100 млн рублей). Последний вопрос в крайней степени актуален для жителей города».

О главных параметрах и особенностях бюджета 2021 года рассказал замглавы города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.

«Во-первых, проект бюджета является растущим. Параметры бюджета на 2021 год по доходам и расходам по сравнению с бюджетами предыдущих лет предусмотрены с ростом. Во-вторых, проект обеспечивает сохранение достигнутых уровней средней заработной платы работников. Также предусмотрена индексация заработной платы сотрудников бюджетной сферы с 1 октября 2021 года на 3,7%. В-третьих, предусматривается выполнение в полном объёме принятых социальных обязательств. Средства на реализацию проектов развития города, направленных на повышение качества жизни тагильчан. Кроме того, администрацией и главой города будет проводиться работа по привлечению дополнительных доходов в бюджет города», — отметил Алексей Бурдилов.

Согласно проекту бюджета, 10,5 из 15 млрд рублей составят межбюджетные трансферты из области. Общий объём расходов казны города планируется в сумме почти 15,4 млрд рублей. Дефицит прогнозируется на уровне 339 млн рублей, размер резервного фонда — 38 млн рублей. Вырастут налоговые ставки по акцизам на пиво, снизятся поступления по НДФЛ.

«В 2021 году администрация города будет вести работу по максимально возможному сокращению дефицита бюджета. Также будет проводиться работа по замещению коммерческих кредитов бюджетными», — добавил Бурдилов.

Среди выступающих на публичных слушаниях в этом году не было ни одного общественника, а также депутата. Единственным, кто записался, стал Егор Копысов, замглавы города по горхозяйству и строительству. Он напомнил, что на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2021 году направят 576 млн рублей, на благоустройство дворовых и общественных территорий — 243 млн рублей, на реконструкцию набережной Тагильского пруда возле ГДДЮТ — 373 млн рублей.