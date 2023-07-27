В Нижнем Тагиле активиста Александра Потапова осудили за оскорбление прокурора в соцсетях и отобрали у него огнестрельное оружие

В 2020 году следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти» в отношении на тот момент 43-летнего местного жителя Александра Потапова, активиста и общественника. Поводом для уголовного преследования стали посты Потапова в соцсетях, в которых он нелестно отзывается о чиновниках и силовиках, в частности о действующем тогда Нижнетагильском межрайонном природоохранном прокуроре Денисе Исакове.

В начале 2021 года силовики провели обыск в квартире Потапова и изъяли системный блок. Следствие продолжалось почти год, и в ноябре 2021 года дело было передано в мировой суд Ленинского района. Судья Марина Иванова назначила Потапову наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов. В 2022 году активист обжаловал решение в Ленинском районном суде, но там оставили приговор без изменения. По мнению общественника, у следствия отсутствовали свидетели и видеофотофиксация преступления.

Кроме того, прокурор Ленинского района Нижнего Тагила обратился в суд с исковым заявлением о прекращении лицензии Потапова на хранение и ношение огнестрельного оружия, поскольку мужчина имел карабин «Сайга-12К» и травматический пистолет. Эксперты Свердловской областной клинической психиатрической больницы пришли к выводу, что у Потапова имеются медицинские противопоказания к владению огнестрельным оружием.

Активист заявил в суде, что «попытка лишить его права на оружие является не первой попыткой прокурора Исакова, используя своё служебное положение, воздействовать на него морально и психологически». Также Потапов утверждал, что в его адрес поступали угрозы физического насилия от силовиков и других неизвестных лиц, а экспертное заключение медиков сфабриковано. В итоге суд исковые требования прокурора удовлетворил и обязал мужчину сдать огнестрельное оружие в отдел лицензионно-разрешительной работы.