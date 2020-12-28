На жителя Нижнего Тагила СК возбудил уголовное дело за оскорбление представителя власти в интернете

Следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти» в отношении пользователя соцсети под именем Александр Николаевич (https://vk.com/fokx1977) за неоднократные комментарии в неприличной форме с унизительной оценкой Нижнетагильского межрайонного природоохранного прокурора Дениса Исакова.

По информации АН «Между строк», речь идёт о комментарии в одном из городских сообществ во «ВКонтакте», который был опубликован 21 ноября под постом о строительстве мусоросортировочного завода в черте Нижнего Тагила.

Сам Денис Исаков ситуацию комментировать отказался, сославшись на субординацию. Это едва ли не первый случай в Нижнем Тагиле, когда уголовное дело было возбуждено за оскорбление представителя власти в интернете. Санкции данной статьи предусматривают штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы сроком до 360 часов, либо исправительные работы сроком до одного года.

Отметим, что данный аккаунт может принадлежать тагильскому общественнику и активисту Александру Потапову, который регулярно принимает участие в протестных акциях.

Мы попросили «Александра Николаевича» прокомментировать ситуацию.