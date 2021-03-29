Сотрудники СК пришли с обыском к тагильскому активисту, критиковавшему власти в соцсетях

Сотрудники правоохранительных органов Нижнего Тагила пришли с обыском к местному активисту Александру Потапову, пишет v-tagile.ru. По информации АН «Между строк», это произошло ещё на прошлой неделе. Обыск в квартире Потапова был проведён с участием ОМОНа, правоохранители изъяли все гаджеты. Напомним, мужчина проходит фигурантом по уголовному делу об оскорблении представителя власти. Общественник попал в поле зрения силовиков за неоднократные комментарии в неприличной форме с унизительной оценкой в адрес уже бывшего нижнетагильского межрайонного природоохранного прокурора Дениса Исакова. Сам Потапов подтвердил изданию визит людей в форме, но не знает, в чём его обвиняют и по какой статье заведено дело.

По словам источника редакции, речь идёт о комментарии в одном из городских сообществ во «ВКонтакте», который был опубликован пользователем «Александр Николаевич» 21 ноября под постом о строительстве мусоросортировочного завода в черте Нижнего Тагила. В последний раз «Александр Николаевич» был онлайн 22 марта.

В пресс-службе СК по Свердловской области пока не комментируют ход уголовного дела.

Сам Денис Исаков ранее ситуацию комментировать отказался, сославшись на субординацию. Это едва ли не первый случай в Нижнем Тагиле, когда уголовное дело было возбуждено за оскорбление представителя власти в интернете. Санкции данной статьи предусматривают штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы сроком до 360 часов, либо исправительные работы сроком до одного года.