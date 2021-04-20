В Нижнем Тагиле агитатора депутата-единоросса исключили из общественной организации «Общее дело»

Олега Губина, агитатора депутата-единоросса гордумы Нижнего Тагила, исключили из Свердловского регионального отделения и, по словам члена правления СРО «Общее дело» Евгения Малёнкина, в скором времени исключат из общероссийской организации.

Напомним, Олег Губин работал агитатором депутата-единоросса гордумы Нижнего Тагила Александра Долгорукова на довыборах по округу № 10, которые прошли 13 сентября прошлого года. Вечером 9 сентября 2020 года в самый разгар предвыборной кампании из-за сорванных агитационных плакатов произошла потасовка между Губиным и Надеждой Журавлёвой, в результате которой женщина получила несколько ушибов. Отметим, что Губин на тот момент являлся представителем общероссийской общественной организации «Общее дело», которая, по словам председателя Свердловского отделения Вячеслава Бальцевича, находится вне политики.

Как рассказал АН «Между строк» Евгений Малёнкин, на заседании правления СРО «Общее дело» было принято решение исключить Губина за неуставную деятельность, действия, порочащие авторитет и наносящие ущерб деятельности организации, а также за признание тагильчанина виновным в нанесение побоев кандидату от партии «Яблоко» Надежде Журавлёвой во время предвыборной кампании.