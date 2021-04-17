Агитатор депутата-единоросса гордумы Нижнего Тагила Александра Долгорукова признан виновным в избиении оппозиционного кандидата Надежды Журавлёвой

Вчера, 16 апреля, мировой суд Ленинского района Нижнего Тагила вынес решение по административному делу в отношении Олега Губина, который вечером 9 сентября 2020 года избил кандидата от партии «Яблоко» Надежду Журавлёву.

Инцидент произошёл в самый разгар предвыборной кампании на довыборы в городскую думу по 10-му округу. Со слов Журавлёвой, в этот вечер ей позвонили жители города, которые сообщили, что пять человек передвигаются по району на автомобиле Lada Granta и на протяжении последних нескольких дней срывают все её агитационные плакаты.

Политическими конкурентами оказались Олег Губин и его помощницы, работающие на агитационный штаб Александра Долгорукова. После словесной перепалки между сторонами началась потасовка, в результате которой Журавлёва получила несколько ушибов. Женщина написала заявление в полицию. Было возбуждено административное дело по статье 6.1.1 КоАП («Побои»).

По словам Журавлёвой, Губин скрывался от явки в суд, пока судебные приставы не пришли к нему на работу и не доставили принудительно в зал суда.

«На самом заседании он не смог пояснить, что делал у дома на Красноармейской, 143, типа шёл своей дорогой и тут я налетела на него. А когда судья зачитывала все материалы дела, то огласила его пояснение от 10 сентября, где он говорит, что он был агитатором Долгорукова, разносил листовки по подъездам», — пояснила АН «Между строк» Надежда.

В итоге суд признал Губина виновным и назначил штраф в размере 5 тысяч рублей.

Напомним, довыборы в городскую думу по округу № 10 проходили в Нижнем Тагиле 13 сентября. На избирательные участки во время довыборов пришли 2120 тагильчан. Явка стала самой низкой за всю историю города. Основная и самая ожесточённая борьба за депутатское кресло развернулась между протеже «Единой России» и тагильского мэра Александром Долгоруковым и лидером общественного движения «Тагил за перемены» Надеждой Журавлёвой.