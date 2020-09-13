«Очень низкая явка, обман пенсионеров и секс-буллинг оппозиционных кандидатов». Как сегодня в Нижнем Тагиле проходили довыборы в гордуму

Сегодня, 13 сентября, в Нижнем Тагиле прошли довыборы в городскую думу по округу № 10, к которому относится часть Выи, а также Лебяжка, Кирпичный, Пырловка и Евстюниха. На избирательные участки во время довыборов пришли и выбрали своего кандидата в депутаты более 1922 тагильчан. На 18:00 явка избирателей составила 10,24%, что является очень низким показателем. Итоговая явка будет объявлена завтра, 14 сентября. Но уже сейчас можно сказать, что эти довыборы имеют все шансы стать самыми малопосещаемыми за всю историю города. До этого самая минимальная явка на довыборах составляла 16,08%.

«В досрочном голосовании приняли участие 866 человек, — отметила председатель Избирательной комиссии Нижнего Тагила Лидия Брызгалова. — В целом больше всего избирателей (12,23%) проголосовали на участке в Доме детского творчества Ленинского района. А меньше всего — на участке № 2222 в кадетской школе № 21. Там всего 6%, или 166 избирателей. Здесь много разных причин. Сейчас середина сентября, а на следующей неделе уже обещают дожди, поэтому народ рванул в сады доделывать всю свою работу».

Самой лучшей явкой всегда славился участок в СИЗО. Но в этот раз голосовать могли только жители округа № 10, таких в СИЗО оказалось лишь 5 человек. Из них к 18:00 участие в довыборах приняли только трое. Члены комиссий на избирательных участках признавались журналистам АН «Между строк», что за многие годы работы на выборах они такой низкой явки ещё не наблюдали. Одни связывали это с сезоном сбора урожая и заготовок, другие — с отсутствием интереса у тагильчан к выборам в таком маленьком округе, третьи — с недоверием к местной власти.

«Идут голосовать в основном люди старшего поколения, — рассказала председатель УИК в кадетской школе № 21 Светлана Шубенских. — Мы приготовили шоколадки для 18-летних (впервые голосующих), у нас их 5 человек, но ни один пока не пришёл. На выборы президента по 3–5 человек хотя бы приходят. У нас всегда явка не очень высокая, хотя по округу самый большой участок по количеству избирателей (2516). Но здесь частный сектор, идти пешком не очень близко, кто на машине — приезжают. Хотя и заявок на голосование вне помещения всего 5 поступило».

«У меня знакомый только сегодня узнал, что какие-то выборы проходят, — отметила председатель комиссии на участке в Доме детского творчества Лидия Давыдова. — Он всё лето и начало осени в саду живёт, в город приезжает только за продуктами. А когда я ему сказала про выборы, он только рукой махнул. И таких людей много, я думаю».

«Бабушка сегодня пришла, ей 91 год. Сама пришла. Потом уже мне рассказали, что она ходит на все выборы», — рассказал в свою очередь наблюдатель от Надежды Журавлёвой Владимир Безруков.

«Вообще мало людей идёт голосовать, — рассказали члены избирательной комиссии на участке в Евстюнихе. — До обеда только 15 человек было, такого никогда не было. Люди недовольны тем, что для Евстюнихи ничего не делается, всё запущено, магазин закрыли. Люди обижены и не идут. По крайней мере так объясняют низкую явку те, кто всё же приходит на довыборы».

Низкая явка в единый день голосования сопровождалась непривычно высокой концентрацией силовиков на один квадратный метр избирательного участка. Кроме сотрудников полиции, на УИКах заставили дежурить бойцов Росгвардии и МЧС.

«Только “Горгаза” и скорой не хватает, — делится своими наблюдениями один из сотрудников силового ведомства. — Напишите про это, чтоб мы такой ерундой не занимались в следующий раз».

За кресло в гордуме от округа № 10 боролись 6 тагильчан. Это лидер тагильских коммунистов Михаил Бояркин, руководитель спортшколы «Юпитер» и ФОК «Президентский» Александр Долгоруков от «Единой России», директор муниципальной спортшколы олимпийского резерва № 3 Сергей Шамшуров от «Справедливой России», предприниматель Сергей Бурлай от ЛДПР, активистка ОД «Тагил за перемены» и представитель партии «Яблоко» Надежда Журавлёва. В качестве самовыдвиженца участие в довыборах принял слесарь-ремонтник «Уральского инжинирингового центра» Сергей Бердников.

Кандидат от КПРФ Михаил Бояркин, первый секретарь местной ячейки компартии, при объезде участков не выявил каких-либо серьёзных нарушений. Кроме Бояркина, по УИКам также ездили Шамшуров, Долгоруков и Журавлёва.

«Голосование идёт в правильном направлении, выборы чистые, как мы и добивались. Единственное, что мне не понравилось, так это досрочное голосование. Людей просто загоняли на участки, добровольно-принудительно. А сегодня нарушений не будет. Вы видели, сколько там полицейских и наблюдателей?» — высказал своё мнение коммунист.

Основная борьба за депутатское кресло развернулась между протеже «Единой России» и тагильского мэра Александром Долгоруковым и лидером общественного движения «Тагил за перемены» Надеждой Журавлёвой. За несколько дней до основного дня голосования в городе прошла серия связанных с ними скандалов (дело дошло до драки). В ночь на 13 сентября неизвестные опубликовали на сайтах интим-знакомств личный телефон матери четверых детей Надежды Журавлёвой, после чего разные люди в течение всего дня звонили ей и писали сообщения сомнительного характера.

«Я сначала ничего понять не могла, а потом разговорилась с одним из звонивших, он показал мне сайт, где выложен мой личный номер, — рассказала Журавлёва. — А потом выяснилось, что таких сайтов несколько. Там указано другое имя, но телефон мой. Эти назойливые ежеминутные звонки и сообщения во всех мессенджерах очень мешают моей избирательной кампании. Я написала заявление в полицию. Это какие-то уж совсем грязные политтехнологии. Наверное, придётся теперь SIM-карту выкидывать».

Около 17:00 с Надеждой произошёл ещё один неординарный инцидент. Пока кандидат в депутаты общалась с журналистом АН «Между строк» возле Дома детского творчества на улице Космонавтов, мимо избирательного участка проходил молодой человек, которому вдруг резко стало плохо. Юноша упал на асфальт и забился в конвульсиях. Тут же к нему подбежали соратники Журавлёвой и сотрудники полиции из избирательного участка. Молодого человека усадили возле забора и начали приводить в чувство. Как только речь зашла о том, чтобы вызвать скорую помощь, «эпилептик» тут же улыбнулся и заявил, что это был пранк, который он назвал «социальным экспериментом», чтобы узнать реакцию случайных прохожих.

Стоит отметить, что ради победы фоковца Александра Долгорукова был использован мощный админресурс. Сегодня на избирательный участок в школе № 10 пришла бабушка с анкетой и фото кандидата от «Единой России». Агитационный документ ей принёс вместе с пенсией почтальон. В анкете доверчивая тагильчанка указала те проблемы в округе, которые, на её взгляд, требуют скорейшего решения, а затем принесла её на участок, чтобы передать Долгорукову — будущему депутату с обложки агитки. Журналисту АН «Между строк» она рассказала, что про других кандидатов ничего не знает и должна проголосовать за кандидата от ЕР, а также передать ему анкету. Спрашивала, как рассказать Долгорукову более подробно о проблемах округа. Но после того, как ей объяснили, что анкета — это лишь агитационный материал, разочарованно оставила документ с персональными данными на столе. Журналист передал его полицейским.

«Победит сильнейший, — сказал агентству Дмитрий Язовских, руководитель избирательного штаба Александра Долгорукова. — Я немножко расстроен. Не ожидал, что всё будет настолько грязно и скандально. А по явке, так мы большую явку и не ожидали. У нас редко выходной совпадает с хорошей погодой — это раз. Во-вторых, люди заняты сейчас уборкой урожая. Ну а в-третьих, сейчас всё-таки пандемия».

Напомним, довыборы в городскую думу по одномандатному избирательному округу № 10 решили провести после того, как в марте представлявший его Андрей Обельчак написал заявление о сложении полномочий. По данным АН «Между строк», он нашёл работу в другом регионе и переехал.