В Нижнем Тагиле 7 подтверждённых случаев коронавируса

По данным областного оперативного штаба, по состоянию на 24 апреля в Нижнем Тагиле официально зарегистрировано 7 подтверждённых случаев COVID-19.

Напомним, первый случай был зафиксирован 10 апреля. 11 апреля коронавирус подтвердился ещё у четырёх человек. Шестой случай выявлен 19 апреля, но в сводке от 22 апреля на сайте регионального Роспотребнадзора количество инфицированных тагильчан равнялось пяти, а от 23 апреля — уже семи. При этом за указанный период в сводках регионального оперштаба тагильчане не фигурировали.

«Отсутствие в последних сводках регионального оперативного штаба случаев заражения жителей Нижнего Тагила связано с тем, что идентифицировать больных как проживающих в конкретном населённом пункте сразу не всегда представляется возможным. Оба случая вошли в общую статистику, однако не были маркированы именно как тагильские. За весь период неблагоприятной эпидобстановки в Свердловской области по COVID-19 зафиксировано 7 случаев заболевания тагильчан», — пояснили в оперштабе.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области заявили, что один из тагильчан попал в «екатеринбургский» список по ошибке, поскольку его адрес совпадал с аналогичным в столице области.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».