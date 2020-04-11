Происшествия

В Нижнем Тагиле подтверждены четыре новых случая коронавируса

11.04.2020 14:03
В Нижнем Тагиле подтверждены четыре новых случая коронавируса

В Нижнем Тагиле подтверждены четыре новых случая коронавируса. Об этом АН «Между строк» рассказали в областном оперштабе. Более подробной информации о заболевших пока нет. Всего на сегодняшний день в Нижнем Тагиле COVID-19 выявлен у пяти горожан.

Напомним, накануне стало известно о первом случае коронавируса в нашем городе — его диагностировали у 63-летнего жителя Вагонки, который недавно приехал из Белоруссии. С признаками ОРВИ мужчина обратился за медицинской помощью. Роспотребнадзор заявил, что проводит расследование и определяет круг лиц, с которым контактировал больной. 

Сегодня областной оперштаб сообщил о 13 новых заражённых в регионе.

«Подтверждено 13 новых случаев COVID-19 в регионе. Диагноз подтверждён лабораторией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области". Пациенты из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Полевского и Камышлова. Всего в Свердловской области зарегистрировано 74 случая инфекции. Состояние четырёх пациентов врачи оценивают как тяжёлое, четырёх средней степени тяжести, остальных как удовлетворительное. Три пациента выписаны из больницы. Всего уральские врачи вылечили 35 человек», — рассказали в оперштабе.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк»

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