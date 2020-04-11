В Нижнем Тагиле подтверждены четыре новых случая коронавируса. Об этом АН «Между строк» рассказали в областном оперштабе. Более подробной информации о заболевших пока нет. Всего на сегодняшний день в Нижнем Тагиле COVID-19 выявлен у пяти горожан.

Напомним, накануне стало известно о первом случае коронавируса в нашем городе — его диагностировали у 63-летнего жителя Вагонки, который недавно приехал из Белоруссии. С признаками ОРВИ мужчина обратился за медицинской помощью. Роспотребнадзор заявил, что проводит расследование и определяет круг лиц, с которым контактировал больной.

Сегодня областной оперштаб сообщил о 13 новых заражённых в регионе.

«Подтверждено 13 новых случаев COVID-19 в регионе. Диагноз подтверждён лабораторией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области". Пациенты из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Полевского и Камышлова. Всего в Свердловской области зарегистрировано 74 случая инфекции. Состояние четырёх пациентов врачи оценивают как тяжёлое, четырёх — средней степени тяжести, остальных — как удовлетворительное. Три пациента выписаны из больницы. Всего уральские врачи вылечили 35 человек», — рассказали в оперштабе.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».