Новые случаи коронавируса подтверждены в Нижнем Тагиле

За минувшие сутки в Свердловской области подтвердились 15 новых случаев заражения коронавирусом. По данным областного оперативного штаба, новые случаи были выявлены у жителей Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Каменска-Уральского. Сколько точно выявлено тагильчан с COVID-19, пока не уточняется. Напомним, до сегодняшнего дня было известно о пяти случаях заражения в Нижнем Тагиле.

Общее число заражённых в регионе на сегодняшний день — 141 человек. Состояние шести пациентов оценивается как тяжёлое, 27 — средней тяжести, остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выздоровели уже 52 уральца. За всё время скончался один пациент — у жителя Красноуфимска COVID-19 был диагностирован посмертно.

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло за последние сутки на 6060 и сейчас составляет 42 853 во всех регионах страны. Выздоровел 3291 человек, 361 пациент умер.

UPD: После публикации в областном оперштабе уточнили, что в Нижнем Тагиле за минувшие сутки выявлен 1 новый случай заражения коронавирсом.