В Свердловской области умер первый пациент с коронавирусом

В Свердловской области скончался первый пациент с коронавирусом. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор Евгений Куйвашев. Известно, что погибший — 54-летний житель Красноуфимска. Мужчина обратился в больницу, когда у него уже развилась тяжёлая форма пневмонии. Коронавирус был диагностирован у него посмертно.

«Прежде всего, хотел бы выразить соболезнования родным и близким уральца. У больного, как того требуют протоколы действий, принятые в отношении больных пневмонией на период эпидемиологического подъёма по коронавирусу, дважды брали пробу на COVID-19. Оба анализа дали отрицательный результат. Несмотря на это, врачами с самого начала были отработаны все противоэпидемические мероприятия как при COVID-19. Попытка третьей прижизненной пробы на вирус не дала результата в связи с тем, что в ходе забора материала пациенту не удалось выделить мокроту. Вирус был зафиксирован лишь после вскрытия, он поразил незначительную часть тканей лёгких. Это даже сейчас не позволяет сделать однозначный вывод о том, какое влияние на течение болезни оказал коронавирус. Тем не менее в статистику он включён», — написал Евгений Куйвашев.

Глава региона подчеркнул, что медиками было сделано всё возможное для сохранения жизни уральца.

Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области подтверждены четыре новых случая коронавируса. Общее число заболевших — 115 человек. В Нижнем Тагиле количество заболевших пока не изменилось, диагноз подтверждён по-прежнему только у 5 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».