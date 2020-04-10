Оперштаб Свердловской области официально подтвердил первый случай коронавируса в Нижнем Тагиле

Оперативный штаб Свердловской области по предупреждению распространения коронавируса официально подтвердил два новых случая заражения COVID-19 в регионе — заболевание подтверждено у жителей Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

В связи с обнаружением первого заболевшего тагильчанина глава города Владислав Пинаев обратился к жителям.

«Ситуация в нашем регионе непростая, но контролируемая. Я призываю всех тагильчан сохранять спокойствие, доверять только проверенной информации и, самое главное, следовать рекомендуемым мерам безопасности и оставаться в режиме самоизоляции, пока пик заболеваемости не будет пройден. Сейчас очень важно выдержать тот период, который позволит избежать распространения инфекции. В городе мы принимаем все необходимые профилактические меры для защиты людей. Из резервного фонда муниципалитет закупил дезинфицирующие средства для учреждений города и средства индивидуальной защиты. В общей сложности выделили на эти цели более 3 млн рублей. В инфекционной больнице подготовлены 250 коек, имеется запас аппаратов искусственной вентиляции лёгких и лекарственных средств», — заявил он.

Напомним, ранее АН «Между строк» сообщало, что у 63-летнего жителя Вагонки, который недавно приехал из Белоруссии, предварительно подтвердился коронавирус. С признаками ОРВИ мужчина обратился за медицинской помощью. Взятые у него анализы дали положительный результат.

Всего, по данным штаба, в Свердловской зафиксирован 61 случай заражения. Врачи оценивают состояние троих заболевших как тяжёлое, пятерых относят к категории средней тяжести, остальные заражённые находятся в удовлетворительном состоянии.

Также медики сообщили о выписке 4 жителей области, излечившихся от коронавируса. Всего с начала пандемии врачи региона вылечили 32 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».