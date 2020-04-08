В Нижнем Тагиле у пенсионера предварительно подтверждён коронавирус 

В Нижнем Тагиле зарегистрирован первый случай заражения COVID-19. О предварительно подтверждённом диагнозе АН «Между строк» сообщил начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора Юрий Бармин.

«Да, действительно поступила предварительная информация о случае заболевания новой коронавирусной инфекцией у жителя г. Н. Тагил. Службой Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование. Информация будет дополнительно доведена до жителей города», — отметил главный санитарный врач Нижнего Тагила.

По информации АН «Между строк», диагноз предварительно подтвердился у 63-летнего пенсионера с Вагонки, который недавно приехал из Белоруссии. С признаками ОРВИ мужчина обратился за медицинской помощью. Взятые у него анализы дали положительный результат. В настоящее время Роспотребнадзор устанавливает круг контактировавших с ним медиков.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».