В Москве журналиста Ивана Сафронова задержали по подозрению в госизмене

В Москве сотрудники ФСБ задержали журналиста Ивана Сафронова, который работал в изданиях «Коммерсантъ» и «Ведомости». Последние полтора месяца мужчина был советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. По данным ФСБ, он собирал и передавал представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну.

В Роскосмосе отметили, что задержание советника гендиректора не касается его текущей работы в госкорпорации. Адвокаты Сафронова также уверены, что задержание журналиста связано с его профессиональной деятельностью.

Как пишет Znak.com, Сафронов девять лет проработал корреспондентом в издании «Коммерсантъ». Его и ещё одного сотрудника уволили после публикации статьи о возможной отставке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. После этого о намерении уволиться сообщили еще 11 сотрудников отдела политики «Коммерсанта». После этого Сафронов год проработал спецкорром «Ведомостей», где писал про оборонный комплекс и космическую промышленность. Благодаря ему была подробно описана прошлогодняя авария на подводной лодке «Лошарик», где в пожаре погибли 14 офицеров-подводников.

По ходатайству ФСБ, Лефортовский суд Москвы закрыл для прессы слушания из-за секретности дела.

По данным ТАСС, Сафронова защищают пять адвокатов, все они просили рассмотреть ходатайство следствия об открытом процессе. Защитники также заявили, что не были ознакомлены с материалами дела, так как не были допущены следствием, однако у них есть основания полагать, что в представленных суду материалах нет грифа «секретно».

В поддержку Сафронова выступили редакции «Коммерсанта», РБК, «Новой газеты», телеканала «Дождь», Znak.com и другие. В Москве на Лубянке уже проходят одиночные пикеты в поддержку журналиста, по данным «МБХ медиа», на них задержали 20 человек, в том числе Ксению Собчак.