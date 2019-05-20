Больше десяти журналистов уйдут из «Коммерсанта» после увольнения авторов статьи об отставке Матвиенко

Часть редакции отдела политики «Коммерсанта» написала заявления об уходе из солидарности с уволенными спецкором Иваном Сафроновым и корреспондентом отдела политики Максимом Ивановым, пишет «Интерфакс».

О своём решении написать заявление об уходе сообщил заместитель главного редактора «Коммерсанта» Глеб Черкасов, к нему присоединилась большая часть редакции отдела политики, в том числе Алла Барахова, Мария-Луиза Тирмастэ, Наталья Корченкова, Александра Джорджевич, Софья Самохина, Лиза Миллер, Катерина Гробман, Виктор Хамраев, Всеволод Инютин, Анна Пушкарская.

Ранее Сафронов и Иванов написали в Facebook об увольнении из издания из-за публикации статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

«В ближайшее время я покину ИД "Коммерсантъ", в котором до последнего момента занимал должность специального корреспондента. Я покидаю ИД вместе с Максимом Ивановым не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшего серьёзные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко», — написал Иван Сафронов.

Об этом же написал и редактор отдела политики Максим Иванов.

Недовольство акционеров «Коммерсанта» вызвала статья «Спикеров делать из этих людей», опубликованная 17 апреля. В ней шла речь о грядущих кадровых перестановках, в результате которых Матвиенко на посту спикера Совфеда может заменить Сергей Нарышкин, а сама она возглавит Пенсионный фонд.